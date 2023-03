Kemas Lamipel nel trevigiano In casa dell’ex regista Acquarone

I Lupi incontrano domani, nel trevigiano, una parte del loro recente passato. Al PalaBarbazza di San Donà di Piave la Kemas Lamipel sarà accolta dal suo ex regista, il 23enne Alessandro Acquarone, passato nel novembre scorso alla formazione veneta. A Santa Croce, come noto, è arrivato l’esperto Coscione e, specialmente all’inizio, la cosa ha fatto dissertare non poco gli appassionati di pallavolo. Acquarone, per anni, è stato considerato un punto fermo della compagine biancorossa, un ragazzo sul quale puntare.

Su di lui si sono divise le opinioni tra gli estimatori ed i censori. Ora i Lupi sono nelle mani di Coscione, ma Acquarone resta di proprietà del club e, non è escluso che un giorno o l’altro, il palleggiatore possa tornare in riva all’Arno. A quel punto, le così dette "vedove" di Acquarone, potrebbero essere finalmente consolate. Quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare i Lupi sono attesi da tre confronti con squadre in lotta per la retrocessione (Motta di Livenza, Lagonegro e Reggi Emilia) e dai baresi del Castellana Grotte, a loro appaiati in classifica a quota 39. La battuta d’arresto interna con Bergamo, di domenica scorsa, forse un po’ inattesa, ha fatto scivolare i conciari dal secondo al quarto posto.

Un filotto vincente, nella parte finale della stagione regolare, potrebbe riportarli sul podio, prima dell’inizio dei play off. Motta di Livenza, negli ultimi tempi, ha dato segni di risveglio, dimostrando di voler reagire ad un destino avverso, lottando con ardore fino in fondo, senza concedere niente a nessuno. I 17 punti all’attivo che condannano al momento i biancoverdi di Zanardo alla serie A3, non sono accettati. La matematica offre ancora speranze.

"Ancora nulla di già scritto - dicono i trevigiani – possiamo continuare a lottare". Mastrangelo, abile coach, sa che a San Donà di Piave la Kemas Lamipel non riceverà il classico "prego si accomodi", trovandosi invece di fronte un avversario motivato che Acquarone vorrà trascinare, prendendosi una rivincita.

Marco Lepri