Kemas Lamipel, la partenza è... arroventata

SANTA CROCE

Fiammate di caldo. I "Lupi", a livello climatico, sono stati accolti così al loro primo giorno di scuola. Ieri mattina, la Kemas Lamipel si è radunata, per iniziare la preparazione in vista del campionato di A2 2023.24. Il caldo l’ha fatta da padrone. PalaParenti trasformato in un forno con autentiche fiammate. All’esterno uno striscione degli ultras: La storia siamo noi. E cori. Dal 15 ottobre sono invece attese "fiammate" da parte della rinnovata compagine biancorossa, a cominciare dalla prima giornata, in casa contro gli abruzzesi del Pineto, proseguendo poi in quel di Aversa. Si tratta di due neopromosse: c’è l’opportunità di sprintare subito, facendo punti, in vista di impegni ancor più probanti. Queste le altre avversarie: Prata di Pordenone, Ravenna, Ortona, Cuneo, cantù, Reggio Emilia, Castellana Grotte, Porto Viro, Brescia, Grottazzolina e Siena. Nella mattinata di ieri il team conciario si è sottoposto ad una serie di test fisici in un noto centro di fisioterapia empolese, per poi spostarsi nel palasport santacrocese, dando vita alla prima seduta, agli ordini della triade composta da Bulleri, Pagliai e Morando. Assente, come già anticipato l’opposto caraibico Lawrence che si aggregherà fra qualche giorno al gruppo, per gli impegni in nazionale. Era invece presente il centralone Mati Pardo (classe 2006), reduce dal Mondiale Under 19, il quale tornerà ad allenarsi con continuità a breve. Presenti tutti gli altri, vale a dire: Coscione, Colli, Cargioli, Parodi, Loreti, Brucini, Giannini, Russo, Gabbriellini, Gatto, Matteini e Petratti. Al termine della prima seduta fisico-atletica, svoltasi a porte chiuse, i biancorossi si sono concessi ai tifosi ed alla stampa intorno alle 18,30 all’esterno del palasport, per una serie di foto e saluti, al ritmo di musiche revival. E’ stata presentata la campagna abbonamenti. Il programma della preparazione, prevede per questa prima settimana, due sedute giornaliere. Il primo allenamento congiunto è fissato per venerdì 8 settembre a Siena. Ha presentato Glenda Cancian dell’ufficio stampa ed hanno parlato, dinanzi ad un centinaio di appassionati, nell’ordine: Ale Fedeli per la Curva, il d.g. Dario da Roit, la sindaca Giulia Deidda ed il tecnico Michele Bulleri. "Siete accorsi numerosi – ha detto Bulleri – . Stateci vicini e sosteneteci. Insieme formeremo un’unica entità. Onoreremo la maglia". Marco Lepri