Kemas Lamipel Ecco il calendario A Siena il debutto

Inizia e finisce con Siena (A2) il precampionato dei Lupi. Il primo appuntamento è per domani in trasferta contro la squadra della città del Palio; l’ultimo al palasport di Santa Croce per il tradizionale Memorial Giancarlo Parenti. Domenica 17 la Kemas Lamipel giocherà a Cuneo e, tre giorni dopo, a Perugia, contro una fortissima compagine di Superlega. Sabato 23 i conciari saranno ancora in Umbria, a San Giustino per un triangolare con gli stessi padroni di casa, militanti in A3 e gli abruzzesi del Pineto. Questi saranno ospiti dei biancorossi alla prima di campionato domenica 15 ottobre, per cui il test con gli adriatici giungerà a tre settimane dal via. Settembre si chiuderà il giorno 30 in Veneto, per il Trofeo Feltre contro il Belluno di A3. Mercoledì 4 ottobre al PalaParenti andrà in scena una amichevole alquanto attendibile, contro il Ravenna di A2. Infine, la così detta chiusura del cerchio del precampionato, con la disputa del Memorial Parenti contro il Siena.

M.L.