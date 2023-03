Ippidromo, walk of fame Le pietre parlano degli eroi

di Renzo Castelli

L’ippodromo di San Rossore ha un ambizioso progetto: sopravvivere a se stesso. Ciò che agli umani è impossibile forse si può fare con le cose e all’Alfea ci provano. Sarà infatti inaugurata domani mattina alle 11- la cittadinanza è invitata, anche chi non è appassionato di ippica può essere interessato – una serie di pietre bronzee che andranno a collocarsi sul parterre dell’ippodromo al posto dei blocchetti in cemento che attualmente ne costituiscono la pavimentazione. Le pietre seguiranno un percorso che andrà dall’ingresso principale verso la pista e poi si divideranno in due rami: a destra verso il parco giochi, a sinistra verso la segreteria. Su ogni pietra sarà inciso il nome del personaggio che abbia dato lustro all’ippica pisana e, in conseguenza, nazionale: uomini, cavalli, istituzioni. Sarà una bella carrellata di grandissimi nomi e ogni nome sarà corredato da date di riferimento e da una piccola descrizione del motivo per il quale è giusto ricordarlo. L’iniziativa, destinata a sopravvivere fino a quanto esisterà l’ippodromo di San Rossore, si chiama “le pietre miliari dell’ippica”, qualcosa di simile al “walk of fame” hollywoodiano.

Al numero di pietre che verrà distribuito domani sul parterre verranno aggiunti altri nomi secondo un programma già tracciato per la prossima stagione Il costo dell’iniziativa è stato sostenuto dalla società Alfea in collaborazione con il San Rossore Turf Club, l’associazione sportiva che da 26 anni tiene uniti un gruppo di appassionati pisani e non solo. All’ingresso dell’ippodromo sarà posto un bellissimo grafico che spiega il percorso indicando, attraverso una numerazione progressiva, i vari nomi: di uomini, di cavalli, di istituzioni.