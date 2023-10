Ippica È di Summer Lady il premio Ente Parco

La storia del territorio è andata a intrecciarsi ieri alle vicende ippiche di San Rossore. E’ accaduto con la disputa del premio ”Ente Parco”, metri 1500, prova di centro del pomeriggio oltre ad altre quattro delle restanti cinque corse tutte dedicate a località molto significative nella vita della tenuta che fu dei Lorena e dei Savoia. Al centro del convegno il premio “Ente Parco”, metri 1500 nel quale era favorita Regency Buck che è stata battuta per un muso da Summer Lady (G. Ercegovic) il quale ha preceduto ancora di un muso Quentin. Arrivo quindi al fulmicotone con tre cavalli quasi su una stessa linea. Al proprietario del vincitore è andata la coppa messa in palio dall’Ente Parco e consegnata dal suo presidente Lorenzo Bani. Come qualitativo sottoclou cominciare il premio “Villa la Giraffa”, metri 1500, atteso confronto fra dieci puledre al debutto nel quale si trovavano di fronte, evidentemente con soggetti di qualità diversa (tanto per fare un esempio, Valda risultava acquistata in Irlanda per 26 mila ghinee, Tempo Perso per mille!). Alla conclusione dei 1500 metri ad avere la meglio è stata Nora (S. Urru) che ha preceduto Sha Tin. Da segnalare il debutto anche di una cavalla ungherese, Saga Zoranca, cioè di un mercato inusuale per gli appassionati italiani. Una terza corsa di buon livello tecnico era il premio “Cascine Vecchie”, metri 1200, con sette cavalli di 3 anni a confronto. Favori del pronostico orientati su Soaring Eagle che non delsuo bene interpretata da Sergio Urru. Infine i premi “Sterpaia”e “Boschetto”, rispettivamente sui 1500 e sui 2000 metri. Due corse di minima nelle quali sono prevalsi in parità Infernale (D. Cirocca) e Prince of Braccio (S. Urru) nel premio “Sterpaia” e Sunset Lover (M. Monteriso) nel premio “Boschetto”. In tutte le quattro corse dedicate a località della tenuta oggetti-ricordo erano stati messi in palio dall’Ente Parco e sono stati consegnati al fantino, o allenatore o proprietario del cavallo vincitore. Una bella (anche climaticamente parlando) giornata di sport che è stata completata dalla corsa, sulla distanza dei 1500 metri, riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni dedicata ad Antonio Premoli. Piace ricordare questi nomi di cavalieri dilettanti la cui passione li portò, anche in anni ormai remoti, ad esibirsi sulla pista degli Escoli conquistando decine di successi oppure, come il caso di Antonio Premoli, sporadiche vittorie (nel suo caso, soltanto dieci, quattro delle quali in ostacoli) ma sempre mostrando una enorme passione. Il successo è andato alla favorita Ladyhawe (G. Pellegrini). Ancora un giovedì di vacanza poiché si torna a correre domenica 5 novembre con una programma molto ricco anche con una corsa internazionale in programma con l’ottava edizione della Moutai Cup.