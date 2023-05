In campo Arno Santa Croce e Gruppo Lupi

Ultima giornata nel campionato di Serie B. Si chiude con un primo verdetto già scritto: Arno di Castelfranco ai playoff e stagione finita per i Lupi di Santa Croce e il Gruppo Lupi di Pontedera. Oggi pomeriggio tutte le partite inizieranno in contemporanea alle 18. Al PalaParenti i Lupi riceveranno proprio i biancoverdi del presidente Andrea Volterrani, secondi in classifica. Questi giocheranno per conquistare i tre punti, confidando allo stesso tempo, nello scivolone della capolista Civita Castellana a Grosseto, per superare i laziali (dai quali distano un solo punto) all’ultima curva. Difficilmente, però, i civitonici si faranno sorprendere in Maremma. Gli stessi Lupi giocheranno per l’orgoglio, per riscattare la secca sconfitta (3-0) dell’andata e per chiudere bene una stagione positiva in questa quarta serie nazionale, in cui sono stati impiegati alcuni atleti nel giro della prima squadra ed altri interessanti. Poi la giovane compagine biancorossa si allenerà in vista delle finali nazionali Under 19. I pontederesi del Gruppo Lupi, autori di un deludente finale di campionato, (cinque sconfitte consecutive, di cui due al tie-break e settimo posto in classifica) ospitano al PalaMatteoli il Foligno, squadra che ha tolto loro la quarta posizione in graduatoria. I biancocelesti del tecnico Lazzeroni proveranno a congedarsi con una vittoria. "Faremo il possibile" – ha dichiarato Federico Benvenuti. Marco Lepri