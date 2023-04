Impresa Cus Pisa

Impresa del Cus Pisa calcio a 5 che dopo il 4-4 della gara di andata espugna il campo di Cus Parma e si regala un ulteriore turno di qualificazione contro Macerata il 18 aprile prossimo. Al ‘PaladelBono’ il Cus Pisa è obbligato a vincere dopo il 4-4 maturato al PalaGeodetica dieci giorni fa. La gara si fa subito in salita, ma i ragazzi di Piludu riescono a chiudere gli spazi e limitare i danni nella prima frazione che si chiude sul 2-2. Nella ripresa Cus Parma prende il largo e si porta sul 4-2 a proprio favore. Sembra finita, ma complice un’espulsione, Parma rimane in inferiorità, il Cus Pisa ci crede si porta sul 4-4 e a otto secondi dalla fine, con un uomo in meno e un perfetto contropiede Landi (doppietta personale per lui) porta sul 5-4 il Cus Pisa, che il 18 aprile sfiderà in un un ulteriore turno Cus Macerata. "E’ stata una partita molto intensa che i ragazzi hanno interpretato nel migliore dei modi, nonostante un clima caldo in campo – afferma il selezionatore Mario Piludu – con ben tre espulsioni per noi e una per Parma. Devo complimentarmi con tutti i miei giocatori".

Michele Bufalino