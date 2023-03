Il tecnico Bozzi: "Da adesso saranno tutte finali"

Il decimo posto in classifica con trentatre punti per la giovane squadra dei Mobilieri Ponsacco allenata da Francesco Bozzi costituiscono un buon punto di appoggio per il finale di campionato a sette giornate dal termine. E’ pur sempre una posizione che non ammette distrazioni perché nell’arco di 6 punti ci sono ben otto squadre compresi i rossoblu: Ostia Mare 31, Citta di Castello,Tau Calcio. e Grosseto 30, Orvietana 29, Sporting Trestina, Terranova Traiana, e Montespaccato chiudono la classifica con 27 punti. Mantenere il tesoretto di vantaggio sulle concorrenti è l’obiettivo primario del Ponsacco e la ultime perfomance di Remorini e compagni autorizzano concrete speranze.

Le ultime prestazioni misurate con la vittoria nello scontro diretto a Ostia Mare e il pareggio colto al Comunale, in rimonta, contro la Pianese alimentano risvolti positivi sulla conclusione del girone per i Mobilieri. Oltre ai punti conquistati di recente la squadra ponsacchina sta dimostrando, carattere, intraprendenza, e coraggio affrontando tutti gli impegni con determinazione e – non ultima – producendo un gioco fatto di fraseggi, continuità e velocità. Il primo ad essere contento delle perfomance della squadra è il tecnico Bozzi che vede premiato anche il suo costante e continuo lavoro anche se la fortuna talvolta gli ha girato contro. "In diverse occasioni – afferma Bozzi – per imprevedibili deviazioni e alcune decisioni arbitrali contrarie ci hanno fatto perdere punti preziosi e se ultimamente qualcosa abbiamo recuperato, siamo comunque ancora in credito con la sorte. Sarà un finale di campionato all’insegna della massima concentrazione come abbiamo già detto saranno tutte finali ad iniziare da domenica ad Altopascio, contro il Tau". "I nostri avversari sono squadra che potrebbe ambire ai play off – conclude Bozzi – con giocatori collaudati. Si giocherà sul campo sintetico per questo ci stiamo allenando sul terreno dell’Oltrera".

Luciano Lombardi