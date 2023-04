Il San Miniato supera il Gambassi Atletico Etruria, il pari non basta

Il campionato di Promozione continua con la coda dei play out che si sono giocati sui campi di San Miniato e di Piombino. Proprio da San Miniato arriva la vittoria della squadra locale che nella ripresa con i gol realizzati da Zini e Faraoni si guadagna la certezza di rimanere in categoria condannando la compagine fiorentina del Gambassi alla retrocessione in Prima Categoria. Festa grande nello spogliatoio del San Miniato che agguanta la salvezza nei play out.

"Siamo contentissimi di questo risultato – dice il ds del San Miniato Fabrizio Scali – che per tutti noi vale quanto la vittoria in campionato che abbiamo realizzato nella scorsa stagione. Il salto di categoria ci aveva creato qualche problema per le quote giovani ma nonostante tutto abbiamo giocato un girone di andata. In quello di ritorno – insiste Scali – abbiamo incontrato problemi in fase di concretizzazione ma la squadra ha saputo reagire. Oggi, contro il Gambassi, la partita è stata equilibrata nel primo tempo, ma nella ripresa, avendo due risultati su tre a disposizione, la squadra ospite ha dovuto farsi avanti e noi abbiamo avuto buon gioco. I due gol, sia di Zini che di Faraoni, sono arrivati da azione manovrate premiando il nostro gioco. Siamo una realtà calcistica che si avvale tanto di giocatori locali e confrontarci con realtà blasonate è stato impegnativo ma ci siamo riusciti e devo dire un grazie a tutti".

Nell’altra sfida per i play out invece l’Atletico Etruria non riesce ad andare oltre al pareggio. La partita è terminata sul 2 a 2 ma a lungo la compagine di Lorenzana ha cullato la speranza di portare a casa una vittoria che l’avrebbe ripagata di una stagione travagliata ma intensa. Purtroppo il pari per l’Atletico Etruria non è un risultato utile per cui la società retrocede in 1° categoria. Al gol messo a segno da Vaglini ha risposto il calcio di rigore realizzato da Mori al 20’ del st. La partita si è chiusa sull’1 a 1 e si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari. Questi sono finiti in parità, sul due a due, ma anche in questo caso ancora ospiti in vantaggio con il Piombino che però riesce a recuperare e a condurre in porto la salvezza.

Pietro Mattonai