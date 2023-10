Il San Miniato Basso vuol tornare in vetta

Nel girone B di Promozione il San Miniato Basso, oggi alle 14,30 sul campo del Montelupo, ha l’occasione per tornare in vetta alla classifica. Nell’anticipo di ieri il Belvedere ha vinto in trasferta sul campo del Sant’Andrea ed è balzato in vetta alla classifica scavalcando i giallorossi del Pinocchio. Il match di oggi a Montelupo è sicuramente la partita più importante del girone. I padroni di casa, infatti, sono terzi con 13 punti a una sola lunghezza di distanza dal San Miniato Basso. Nello stesso girone, che vede impegnate le "pisane", il Saline gioca a Firenze sul campo del Centro Storico Lebowsky, i Colli Marittimi ospitano l’Atletico Maremma. San Miniato e Urbino Taccola, infine, giocano in casa rispettivamente contro Sestese e Porta Romana.