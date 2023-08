Il Raduno dei Lupi, La Kemas Lamipel è pronta a partire!

Il raduno dei Lupi è fissato per lunedì 21 agosto. La squadra si ritroverà nel pomeriggio al PalaParenti dove sarà impegnata, per una prima seduta, (a porte chiuse), con lo staff tecnico, formato dal primo allenatore Bulleri e dai suoi più stretti assistenti Pagliai e Morando. Una triade che dovrà essere ben affiatata in vista di una stagione alquanto impegnativa. Al termine della prima seduta, gli appassionati ed eventuali curiosi potranno incontrare gli atleti e lo staff tecnico, intrattenendosi con loro nello spazio antistante, per le foto di rito e i saluti. I Lupi della Kemas Lamipel usciranno dal palasport alle 18,30 circa e saranno chiamati uno alla volta per ricevere l’applauso dei presenti. La novità del raduno di quest’anno è costituita dalla presentazione della campagna abbonamenti, resa nota in quel preciso momento con i prezzi, la scontistica e le modalità di sottoscrizione. Il raduno sarà allietato dalla musica e dai cori dei supporters più fedeli.

Sono state invitate a presenziare le istituzioni, la stampa, le associazioni del territorio per questo primo giorno di scuola di una squadra quasi totalmente rinnovata, capitanat da Leonardo Colli. Nel corso del precampionato ci saranno le indispensabili amichevoli e la tradizionale edizione del Memorial Parenti. Il campionato di A2 scatterà a metà ottobre con i biancorossi in casa con i neopromossi abruzzesi del Pineto.

Alla seconda giornata la Kemas Lamipel sarà ad Aversa contro un’altra neopromossa proveniente dalla A3. I conciari punteranno ad una partenza lanciata, per rafforzare il morale in vista di impegni più probanti. Il sei più uno dovrebbe essere il seguente: Coscione regista e Lawrence opposto, Cargioli e Pardo centrali, Colli e Parodi di banda con Loreti libero.

Marco Lepri