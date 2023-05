Il prossimo anno ci sarà anche la categoria Over35

Si è appena conclusa la stagione dei campionati di Calcio a a 5 maschile e femminile e di Calcio a 7 targati Csi Valdera e Pisa e ora il Centro Sportivo Italiano di Pontedera è pronto per l’inizio dei tornei estivi di Calcio a 5 e di Calcio a 7. La realizzazione di questi tornei è stata fatta in collaborazione con i molti impianti affiliati, tra cui quelli del Gs Bellaria Cappuccini Pontedera, del Tennis Club l’Amico Ponsacco, delle Quattro Strade di Bientina, Perignano, La Borra, Circolo Galimberti Pontedera, Atletico Cascina, e gli impianto sportivi di Bientina e di Santo Pietro Belvedere. Inoltre ci sarà anche per quest’anno il "24ore" per tutte le categorie presso gli impianti sportivi ai Pardossi, che resteranno quindi sempre aperti. Tutto questo come viatico per la prossima stagione sportiva 2023-24 che si prospetta ricca di importanti alternative e nella quale verrà proposto, a gran richiesta, il campionato Over35 di Calcio a 5 presso i vari impianti dislocati in tutta la Valdera. Chiunque è interessato può contattare i seguenti responsabili: Matteo Marconcini al 3204611262, Simone Caciagli al 3387484447 e Alessandro Mangini al 3343377407.