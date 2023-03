Il premio "Parola" oggi a San Rossore

Il convegno di oggi è quasi interamente dedicato e figure o cavalli nell’orbita della razza Dormello Olgiata. Al centro del convegno il premio "Antonio Parola", handicap per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1500 metri. Parola fu il maniscalco più famoso d’Italia avendo ferrato Ribot anche in circostanze drammatiche come quando, alla viglia dell’Arc de Triomphe del 1956, ci si accorse di una lieve zoppia. Utilizzando al meglio tutto quanto aveva imparato negli anni Parola riuscì, con una soletta, a riparare al danno e Ribot corse e vinse (e come vinse!). Gli uomini di Dormello che vengono oggi ricordati sono Mario Marchesi, che fu primo caporale di scuderia ai tempi di Ribot, e Giuseppe Bocchini, detto "Tizzo", che fu il groom di Rbot. In quanto ai cavalli, si ricordano oggi Viani, Donatello e Sanzio. Di Sanzio va detto che il cavallo aveva deluso Tesio che nel 1930 lo vendette al conte Luchino Visconti (il futuro regista) che aveva da poco iniziato al sua attività di allenatore. Tanta era scarsa al fiducia del "mago" che Visconti divenne proprietario del cavallo pagandolo soltanto 1.500 lire, una somma che oggi corrisponderebbe a circa 4 mila euro. Sanzio fu rimesso in ordine dopo un lungo soggiorno nella proprietà dei Visconti sul lago di Como; tornato in allenamento, riuscì a vincere nel 1932 il Gran Premio Milano e il Gran Premio di Ostenda. Una settima corsa di oggi, infine, è quella riservata ai GR e alle amazzoni, ed è dedicata ad Amedeo Tanzi che fu un ottimo cavaliere, attivo per oltre vent’anni durante i quali vinse 135 corse (84 in ostacoli).

Sette le corse, inizio 14,30; questi i nostri favoriti. I corsa - Comet Richer, Postino Volante; II corsa - Solitary Dream, Feed Back; III corsa - Dicono di Te, Sholoh, Gagliardo; IV corsa - Dalakani, Dubbio, Debardu; V corsa -Mein Prinz, Starting Over, Hit and Run; VI corsa - Iguana, Orologio, Mister Daryian; VII corsa -Iti Is Now, Tarhun, Sentiero Lucente

r.c.