Il Pontedera tiene caldi i motori per lo start

Visto che nelle ultime ore sono circolate informazioni inesatte sui play off che riguardano il Pontedera e sull’avversario da incontrare, è bene fare ulteriore chiarezza su come stanno effettivamente le cose. Tutto è nato dall’aver equivocato una notizia apparsa sui social e relativa alla penalizzazione già esistente del Siena. Venerdì la Corte federale d’appello ha infatti respinto il ricorso dei bianconeri confermando i due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021.

Si tratta però di una penalizzazione "vecchia" che ha portato quei due punti in meno già conteggiati nei 48 finali che hanno permesso al Siena di chiudere il campionato all’ottavo posto e non riguardano il secondo deferimento in arrivo sui senesi e il cui parere è atteso per l’8 maggio. La sentenza di due giorni fa dunque non ha cambiato niente rispetto ai verdetti del campo e solo dopo il nuovo pronunciamento dell’8 maggio Canzi e i suoi uomini conosceranno ufficialmente l’avversario da ospitare l’11 maggio, data scelta appunto come inizio dei play off – che invece sarebbero dovuti cominciare oggi – per avere la situazione più definita. Parlare di avversario prima di quella data significa viaggiare nel mondo delle ipotesi. Che poi la più realistica indichi come ospite il Rimini e non il Siena per il semplice fatto che un’altra penalizzazione, che appare inevitabile anche alla luce di quanto accaduto in precedenza (i motivi tra l’altro sono gli stessi: mancato pagamento Irpef), spedirebbe la squadra di Pagliuca fuori dalla griglia degli spareggi, questo si può affermare. Ma certezze adesso non ci sono. Intanto, per arrivare nella condizione migliore possibile alla data del debutto agli spareggi – lo stesso giorno in cui, 9 anni fa, il Pontedera disputò il "famoso" play off di Lecce... – la squadra granata ieri ha sostenuto un allenamento congiunto al Mannucci contro il Fratres Perignano, formazione impegnata nei play off di Eccellenza. E’ stata ovviamente l’occasione per dare spazio a tutti gli elementi in rosa e ne sono venuti fuori 90 minuti intensi con il risultato che ha premiato 6-1 i granata, a firma di Izzillo nel primo tempo, Benedetti (doppietta), Cioffi, Catanese e Nicastro nella ripresa. Nel tardo pomeriggio invece l’attenzione si è spostata in centro città, in Piazza Curtatone e Montanara, dove si è conclusa la kermesse tutta color granata iniziata mercoledì e organizzata dalla società con stand di maglie e merchandising personalizzabile allestito da Errea e musica live con Funkastici e a seguire il dj set di Marco Biuller Dj. Tutto per "preparare" Pontedera a stare vicina alla sua squadra per i play off.

Stefano Lemmi