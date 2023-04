Il Pontedera si rafforza Ecco il nuovo sponsor

di Stefano Lemmi

Un nuovo partner si è aggiunto alla già nutrita "famiglia" del Pontedera: è Inlinea Pharma, giovane azienda farmaceutica pisana (è del 2001) che si occupa di scienza della nutrizione e di alimentazione funzionale con particolare attenzione alla salute del bambino, che da ieri è uno sponsor della società granata. Ad ufficializzarne l’ingresso - con un accordo intanto fino al 31 dicembre 2023 - sono stati nel corso di una conferenza stampa il sindaco Matteo Franconi e il direttore organizzativo del club, Andrea Bargagna. Il quale, oltre ad annunciare per il fine settimana che porta ai già certi play off (29-30 aprile) l’apertura di un "truck" in centro città dove ogni tifoso potrà personalizzare i prodotti messi a disposizione dallo sponsor tecnico Errea, ha ribadito alcuni concetti che fanno capire lo sviluppo che c’è stato anche a livello di immagine: "Ormai il Pontedera è un esempio di gestione per tutti e il nostro brand è sempre più conosciuto. Siamo un’azienda che può, ad esempio, contare su una radio come Radio Bruno e una televisione come 50Canale, e che continua ad investire nelle strutture. Chiunque arriverà dopo di noi troverà qualcosa che ha un valore reale". E infatti, Nicola Profeti, nel consiglio di amministrazione di Inlinea Pharma, ha precisato che "la decisione di sponsorizzare il Pontedera c’è stata perché la società ci ha trasmesso obiettivi di crescita per un futuro che sposa i nostri valori aziendali".

In piena sintonia, quindi, con il progetto portato avanti dal club, e con Bargagna che ha colto l’occasione per annunciare anche il prolungamento dell’accordo con un altro partner di rilievo come la Farmacia Coletti di Fornacette. Da parte sua il sindaco Franconi oltre a ringraziare Profeti "per aver sposato il progetto" e Bargagna "per l’eccellente lavoro che sta facendo e che per i bilanci del Pontedera è arrivato a valere almeno cinque volte l’impegno dei soci", ha subito ricordato quello che è il Grande obiettivo suo e di tutti tifosi granata: "Io credo che il sogno della Serie B per questa città prima o poi lo vedremo realizzato. E ciò anche grazie al supporto di nuove aziende come Inlinea Pharma".

La presenza del primo cittadino, che ha regalato un’anteprima – "Il 6 aprile (domani, ndr) ricorre l’anniversario della vittoria della Nazionale e tra agosto e settembre la celebreremo con un murales che riproduce la pagina della Gazzetta dello sport di quel giorno, insieme ad un murales per il nostro campione Leonardo Pettinari" - è stata l’occasione per un accenno sul futuro del club: "A livello di soci tutto è rimasto immutato, ma nei prossimi mesi potrebbero non sono esclusi nuovi ingressi". Poi, ricordando lo spareggio di Lecce dell’11 maggio 2014, ha chiuso così: "Questa squadra vale 5 volte quella, per cui se i tifosi granata da quel giorno hanno dovuto mangiare la minestra con la forchetta (alludendo al dispiacere per il "cucchiaio" di Pastore dagli undici metri che costò l’eliminazione, ndr) ora possono tornare a mangiarla col cucchiaio".