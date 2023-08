Il Pontedera si mostra per la prima volta Buona prova nel test con il Tau Altopascio

PONTEDERA

3

TAU CALCIO

1

PONTEDERA primo tempo (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Benedetti, Disegni, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Nicastro. Secondo tempo (3-4-2-1): Stancampiano; Barbafieri, Pretato, Gagliardi; Donnarumma, Disegni, Marone, Maiello; Uva, Salvadori; Fossati. All. Canzi.

TAU CALCIO primo tempo (4-3-1-2): Di Biagio; Bargellini, Biagioni, Bernardini, Quilici; Pedro, Meucci, Antoni; Capparelli; Malva, Andolfi. Secondo tempo (4-3-1-2): Di Cicco; Taiti, Zini, Biagioni (18’ Manetti), Antoni (22’ st Nunziati); Meucci (22’ st Cecilia), Bernardini (22’ st Nistri), Piccini; Capparelli (22’ st Wolf); Malva (22’ st Bartelloni), Andolfi (22’ st Voturo). All. Venturi.

Marcatori: 16’ pt Nicastro (P), 19’ pt Ianesi (P); 30’ st Salvadori (P), 35’ st Zini (T).

Nel primo allenamento congiunto di un certo spessore il Pontedera ha superato 3-1 il Tau Calcio Altopascio, squadra al secondo anno in Serie D. Canzi ha varato subito una formazione che potrebbe essere molto simile a quella titolare (considerate comunque le assenze) provando le due novità di ruolo annunciate: Guidi braccetto di difesa a destra – ma liberissimo di muoversi per stare alla calcagna del suo avversario diretto, ieri Capparelli – e Benedetti nel quartetto di mediana a fare l’ispiratore del gioco. Oltre a Lewis in porta (che al 25’ ha detto no ad un sinistro insidiosissimo di Andolfi, prima conclusione in porta del Tau) tra i giocatori di movimento nuovi arrivati sono scesi subito in campo gli ex Genoa Calvani, che ha sostituito l’infortunato Martinelli a sinistra della difesa, Ambrosini, impiegato esterno a sinistra, e l’atteso Delpupo, con Ianesi uno dei due supporti a Nicastro. E proprio il bomber granata con un sinistro ravvicinato ha sbloccato la sfida (16’), imitato quattro minuti più tardi dal destro di Ianesi, anche questo partito all’interno dei sedici metri. Il primo tempo si è chiuso qui, sul 2-0. Nella ripresa stesso 3-4-2-1 ma undici completamente diverso (il Tau ha cambiato del tutto pelle a metà di frazione), con unico over il portiere Stancampiano.

Ad arrotondare il punteggio ci ha pensato Salvadori con una bella conclusione alla mezz’ora esatta, poi Zini di testa ha fissato il 3-1 finale. Ieri intanto il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco e respinto quelli di Reggina e Perugia. Ciò significa che i lombardi, vincitori dei play off di Serie C, sono ammessi in Serie B, che la Reggina è invece esclusa dai campionati e al suo posto viene ripescato il Brescia, mentre il Perugia resta in C. In terza serie oltre al già sicuro Mantova vanno quindi Atalanta Under 23 e Casertana. A meno che il Consiglio di Stato del 29 agosto non ribalti tutto.

Stefano Lemmi