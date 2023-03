Il Pontedera si lecca le ferite E intanto impazza il calcio virtuale

PONTEDERA

Mentre il Pontedera sta lavorando per risollevarsi nel morale dopo il 2-4 col San Donato Tavarnelle e punta alla trasferta di domenica sul terreno della Torres, c’è un’altra squadra granata – una squadra...virtuale - che prosegue sull’onda dell’entusiasmo e dei risultati: è il Pontedera Calcio E-Sports, nato da un progetto ideato nel 2021 per volontà del club pontederese e di un gruppo di amici appassionati di calcio e videogiochi. Uno su tutti, Salvatore De Maria, presidente e indiscusso trascinatore del "gruppo squadra on line". Il gruppo di gamer, nato appunto due stagioni fa e cresciuto sostanzialmente negli ultimi mesi, sta disputando e disputerà nelle prossime settimane i tornei organizzati dalla Lega Pro e i tornei nazionali organizzati da FVPA Italia e VPL Italia. In questa stagione c’è però anche una grande novità: la partecipazione al Campionato E-Cup organizzato dalla Lnd e riservato a società di Serie A, B, Lega Pro e Serie D. "I players - spiega De Maria - arrivano da ogni parte d’ Italia, ma il nostro obiettivo resta quello di coinvolgere il più possibile ragazzi del territorio pontederese. Ci apprestiamo a partecipare ai campionati organizzati da Lega Pro, FVPA Italia, VPL Italia e Lnd, modalità Pro Club 11vs11 con consolle PS5 E Xbox. Nelle scorse stagioni abbiamo raggiunto risultati importanti, vogliamo che sia soltanto un punto di partenza". Per seguire le partite in diretta basterà seguire il canale Twich ufficiale del Pontedera E-Sports, che si chiama PontederaCalcioeSports, mentre è attiva anche una pagina Instagram dedicata al gruppo granata sul quale saranno pubblicati gli aggiornamenti pre e post gara. Gli E-Sports – dove "E" sta per electronic - sono competizioni disputate online tramite i videogiochi, nel caso del Pontedera, sul celebre gioco di calcio Fifa e sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale, coinvolgendo videogiocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali che si affrontano come individui o come parte di una squadra.

s.l.