Il Pontedera si fa bello e cala il poker

FERMANA

0

PONTEDERA

4

FERMANA (4-2-3-1): Borghetto; Gkertsos, Parodi (37’ st Spedalieri), Pellizzari, Carosso (37’ st Eleuteri); Scorza, Giandonato (19’ st Romeo); Neglia (19’ st Pinzi), Misuraca, Maggio (19’ st Tulissi); Fischnaller. A disp: De Matteis, Nardi, Macchioni, De Nuzzo, Graziano, Vessella, Nannelli. All. Protti.

PONTEDERA (3-5-2): Siano; Shiba, Espeche, Bonfanti (34’ st Tripoli); Peli (15’ st Goncalves), Catanese (15’ st Guidi), Benedetti, Izzillo, Perretta (24’ st Somma); Nicastro (24’ st Mutton), Cioffi. A disp: Stancampiano, Vivoli, Ianesi, Sosa, Marcandalli, Martinelli. All. Canzi.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 13’ pt Nicastro, 25’ pt Peli, 29’ pt Peli; 17’ st Cioffi.

Note: ammoniti Borghetto, Catanese, Neglia, Maggio, Tulissi; angoli 4-2.

Fermo - Nonostante il nome della località dove si è giocato - Fermo – non fosse così bene augurante, il Pontedera non si è affatto...fermato. Anzi, col 4-0 con il quale è uscito per la prima volta vincitore dalle Marche (un punto nelle due precedenti trasferte) e con un poker esterno che uguaglia quello di quattro turni fa a Fiorenzuola, la squadra di Canzi, ancora sesta in classifica, fa il pieno di fiducia per l’ultima gara di campionato. Quella casalinga contro il Gubbio e che in caso di vittoria la farebbe chiudere al quinto posto, ossia il massimo raggiungibile dopo che il successo nel finale della Carrarese sulla Lucchese le ha negato la speranza di piazzarsi addirittura quarta. Ma ieri questa squadra ha dimostrato di poter essere una vera mina vagante nella kermesse degli spareggi che inizieranno domenica 30 aprile. Nell’undici titolare anti-Fermana ci sono state un paio di sorprese, entrambe in difesa, con Marcandalli e Martinelli evidentemente non al meglio e quindi in panchina. Così al loro posto ai fianchi di capitan Espeche, che nei giorni scorsi dovrebbe aver prolungato di un altro anno il contratto, spazio a Shiba (che invece non ha rinnovato: andrà in Serie B), tornato titolare dopo 8 turni, e Bonfanti, di nuovo in campo dall’inizio dopo quattro giornate. Ma per domare una Fermana che avanzava residue speranze di agganciare la decima posizione è bastata la prima mezzora di gioco. Quella che ha visto il rientrante Nicastro sbloccare il match dopo 13 minuti, tanti come i suoi gol, deviando un sinistro di Peli, e lo stesso esterno, arrivato nel mercato di gennaio e ieri autentico satanasso sull’out di destra, prima firmare il raddoppio con un sinistro di rara precisione e quindi mettere in ghiaccio la settima vittoria esterna, sedicesima stagionale, superando Borghetto da dentro l’area dopo una precisa triangolazione con Nicastro.

Un colpo da ko sferrato in appena 5’. Lì il Pontedera è andato in modalità relax, ha rischiato davvero solo quando un gol di Giandonato è stato annullato per fallo di mano (netto) con un po’ di ritardo e tra le proteste dei locali, ma in avvio di ripresa in contropiede ha piazzato il 4-0 con Cioffi (che al 23’ ha fallito il pokerissimo) proprio sotto la gradinata dove erano una decina di ultras della Gradinata Nord Diego Savelli che si sono fatti in tutto oltre 700 chilometri. Ma ne è valsa la pena.

Stefano Lemmi