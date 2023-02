Il Pontedera si butta via proprio nel finale

VIS PESARO

1

PONTEDERA

1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Tonucci, Rossoni, Gega; Ghazoini, Coppola (1’ st Valdifiori), Aucelli, Pucciarelli (35’ st Sanogo), Zoia (1’ st St Clair); Enem (12’ st Fedato), Gerardi. All. Brevi.

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba. Martinelli, Espeche; Somma (35’ st Peli), Ladinetti (22’ st Guidi), Catanese (22’ st Izzillo), Perretta; Benedetti (39’ st Bonfanti); Nicastro, Cioffi (22’ st Ianesi). All. Canzi.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Marcatori: 43’ pt Nicastro (P); 40’ st autorete Shiba (P).

Note: spettatori 974; espulsi Girardi al 30’ st e Martinelli al 37’ st; ammoniti Shiba, Coppola, Ladinetti, Rossoni, Farroni, Vivoli (dalla panchina), Catanese, Tonucci, Gega, Guidi, Valdifiori; angoli 1-3.

PONTEDERA - Come buttare a mare (l’Adriatico in questo caso) due punti e un quinto posto in classifica. Perché questo ha detto l’1-1 di ieri del Pontedera (ora sesto) a Pesaro nella gara che recuperava la quarta giornata di ritorno dopo il rinvio per pioggia del 22 gennaio. Avanti di un gol e di un uomo, a 8’ dalla fine Martinelli non ha trovato di meglio che compiere un fallo di gioco scellerato in una zona non a rischio del campo meritandosi il rosso diretto (piede a martello sulla gamba dell’avversario). Da quell’episodio la Vis, che pur spingendo era sotto il pieno controllo del Pontedera, ha ritrovato vigore e 3’ dopo anche il fortunoso pari, con la palla che ha incocciato la gamba di Shiba. Un vero peccato per la squadra di Canzi, che nella gestione delle tre gare in otto giorni – domenica la squadra granata tornerà nelle Marche, stavolta a Recanati – aveva "rispolverato" qualche giocatore potenzialmente titolare ma che tale non era più da qualche turno. Così Shiba (che non ha rinnovato il contratto e a giugno saluterà tutti) è rientrato a destra delle difesa, Somma esterno sulla stessa corsia, Benedetti nel ruolo di trequartista visto il ritorno, dopo due turni, al 3-4-1-2, e Cioffi largo a sinistra in attacco. Ed è stato proprio l’ex Napoli Primavera il più incisivo nella prima frazione di gara, nella quale si è procurato una palla gol (18’), ma il suo destro ravvicinato è stato ribattuto d’istinto da Farroni, e poi ha sparato altre due volte verso la porta locale, ma a salve. Con Stancampiano inoperoso, il Pontedera col passare dei minuti ha acquistato metri e fiducia, riuscendo a trovare il vantaggio da una situazione se non curiosa, quanto meno inusuale. Farroni, portiere della Vis, ha trattenuto la palla tra le braccia per 15", ritardando il rinvio. Oltre all’ammonizione, il direttore di gara ha assegnato il calcio di punizione per i granata (ieri in casacca verde) pochi centimetri dentro l’area di rigore pesarese da posizione centrale: il sinistro di Nicastro, su tocco di Benedetti, sporcato da un difensore in barriera, è tornato al gol dopo otto turni. Nella ripresa, avarissima di occasioni, il Pontedera era comunque in pieno controllo dell’avversario, in dieci alla mezzora. Fino all’espulsione di Martinelli, che ha dato alla Vis energia sufficiente per agguantare il pari su una punizione di St Clair toccata da Rossoni e carambolata su Shiba.

Stefano Lemmi