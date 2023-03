Il Pontedera può sognare. Settimo posto blindato

PONTEDERA

2

IMOLESE

0

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Perretta (29’ st Somma), Ladinetti (29’ st Guidi), Catanese, Goncalves (40’ st Bonfanti); Benedetti (23’ st Izzillo); Nicastro, Cioffi (23’ st Ianesi). A disp: Stancampiano, Vivoli, Shiba, Mutton, Sosa, Bonfanti,Tripoli. All. Canzi.

IMOLESE (4-2-3-1): Molla; Maddaloni (13’ st Tulli), Camilleri (38’ st Fort), De Vito, Annan; Zanon, Bensaja (13’ st Bertaso); De Feo (38’ st Bani), Faggi (23’ st Zanini), D’Auria; Simeri. A disp: Adorni, Scremin, Agyemang, Lindholm, Perez, Macario. All. Antonioli.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Marcatori: 41’ pt Cioffi; 35’ st Catanese.

Note: spettatori 421; ammoniti Molla, Ladinetti, D’Auria, Zanon, Espeche, Tulli, Bensaja, Simeri; angoli 6 a 4.

Pontedera - Sognare si può. Con questo Pontedera apprezzato ieri nel 2-0 all’Imolese, i due ragionevoli obiettivi ora alla portata a 4 gare dalla fine sembrano raggiungibili: miglioramento o mantenimento dell’attuale settimo posto in classifica e superamento dei 55 punti, il massimo ottenuto dalla squadra granata nei campionati della recente terza serie. La 14a vittoria stagionale, ritrovata in casa dopo tre turni (un punto) che vale il quinto risultato utile di fila e il quarto clean sheet nelle ultime cinque partite, è un risultato che testimonia il valore di un complesso che anche ieri, in attesa della trasferta di Chiavari, ha dimostrato di aver ritrovato la giusta strada. L’avvio infatti è stato con i ritmi adatti. Canzi aveva catechizzato i suoi sullo stato di forma degli avversari (tre vittorie nelle ultime tre gare) e così i granata sono partiti col piede a tavoletta, alzando il suo livello di piacevolezza del match. Anche perché nell’altra metà campo i romagnoli non sono stati a guardare, pur se a compiere un paio di interventi decisivi, entrambi su Nicastro, è stato il portiere imolese Molla (in nome omen…), prima smanacciando sopra la traversa un tentativo di pallonetto (12’) e, soprattutto, opponendosi ad un sinistro ravvicinato e teso del centravanti granata (14’). Il quale aveva già sfiorato il vantaggio dopo soli 4’ con un colpo di testa finito fuori di un nulla. Con gli ospiti che nel cuore della frazione si sono affacciati pericolosamente nell’area di Siano in un paio di circostanze, pur senza concludere, l’equilibrio si è spostato dalla parte granata 4’ prima del tè, quando una conclusione di Benedetti è stata trasformata da Catanese in un assist (i giocatori dell’Imolese hanno protestato per un tocco di braccio) per Cioffi che centralmente non ha sbagliato. Al rientro in campo era logico attendersi la reazione degli ospiti, che però dopo aver colpito un legno esterno su punizione di D’Auria (7’) hanno espresso un maggior possesso di palla sterile, che ha prodotto solo una sventola di D’Auria respinta con i pugni da Siano.

Il Pontedera è stato al gioco. Ha lasciato sfogare gli avversari, ha presto pareggiato il conto dei pali con un destro di Benedetti (9’) in mezzo a due sassate di Nicastro respinte da Molla nella stessa azione, e a 10’ dal termine ha chiuso i conti. Goncalves ha verticalizzato in area per Catanese, che ha ringraziato per la maglia delle 100 presenze ricevuta nel pre-partita.

Stefano Lemmi