Il Pontedera naufraga in un gelido Mannucci

PONTEDERA

2

SAN DONATO TAVARNELLE

4

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Peli (29’ st Somma), Ladinetti, Izzillo (39’ st Guidi), Perretta (39’ st Mutton); Catanese (21’ st Benedetti); Ianesi (21’ st Cioffi), Nicastro. All. Canzi.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Cardelli; Montini (21’ st Carcani), Gorelli, Siniega, E.Rossi; A.Rossi (35’ st Sepe), Bovolon, Bianchi (42’ st Brenna) ; Galligani (21’ st Regoli), Russo (42’ st Noccioli); Ubaldi. All. Buzzegoli-Ghizzani.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Marcatori: 9’ pt Ubaldi (SDT), 23’ pt Ladinetti (P), 37’ pt A.Rossi (SDT), 40’ pt Peli (P); 37’ st Gorelli (SDT), 38’ st Russo (SDT).

Note: spettatori 362; ammoniti Ladinetti, A.Rossi, Brenna; angoli 12 a 4.

PONTEDERA - Nel gelo del Mannucci, dove il forte vento, la pioggia battente e un freddo glaciale hanno decisamente condizionato la gara, il Pontedera è naufragato per la terza volta nelle ultime quattro gare, la seconda consecutiva in casa. E’ vero che il 2-4 contro il San Donato Tavarnelle si è materializzato nel finale e nell’arco di poco più di sessanta secondi, ma i granata hanno pagato il fatto di non aver saputo nel primo tempo concretizzare meglio la grande mole di lavoro prodotta e sfruttare il vantaggio del vento a favore. Cosa che invece è riuscita nella ripresa alla neopromossa formazione fiorentina, al quinto risultato utile, nel concitato finale che ha vissuto momenti di tensione in tribuna per la presenza dei sostenitori ospiti (il settore loro riservato era chiuso), i quali dopo il triplice fischio sono stati fatti defluire dalle forze dell’ordine da un’uscita secondaria per evitare contatti con i tifosi pontederesi. I primi 45’ di partita, come detto, sono stati un assedio della squadra di Canzi, che però nonostante il soffio amico di Eolo ha trovato il modo di subire due reti. La prima su contropiede e finalizzata da Ubaldi su cross dalla destra di Galligani – un minuto prima era stato tempestivo Siano ad uscire sui piedi del centravanti fino al limite dell’area - la seconda dopo un’incursione a sinistra di Russo toccata centralmente da Alessio Rossi. Lo show del Pontedera, bravo a raddrizzare il risultato in entrambi i casi, aveva prodotto un palo dopo appena 3’ con un colpo di testa di Nicastro e una collezione di 10 angoli, frutto di numerose conclusioni sulle quali Cardelli era riuscito ad opporsi. Nulla da fare invece per l’ex portiere granata quando ha visto partire il destro dell’1-1 di Ladinetti da fuori area e il tiro-cross di Peli dalla destra che l’ha scavalcato. La sensazione però che il San Donato Tavarnelle, timido e vulnerabile in difesa, potesse far male ogni volta che superava la metà campo, è diventata certezza in nemmeno due minuti, quelli necessari all’ex Gorelli prima e allo scatenato Russo dopo, infilare Siano con altrettanti colpi di testa nei pressi dell’area piccola. Lì le speranze di compiere una rimonta, stavolta addirittura doppia, sono tramontate e il Pontedera non ha potuto far altro che aspettare il triplice fischio e guardare una classifica che lo lascia ancora settimo insieme al Siena.

Stefano Lemmi