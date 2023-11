Il Pontedera crea molto Lo dicono i numeri

Una "piccola" tra le grandi. Questo può essere considerato il Pontedera delle prime 14 giornate (che per i granata sono 13) spulciando nei numeri dei database specializzati Wyscout e Sics. Dai quali risulta che la squadra del Canzi-bis oltre ad esprimere un bel gioco per la categoria – cosa visibile agli occhi di tutti – fatto di pressing, aggressività e di strategie tattiche da uomo-contro-uomo ha anche un gioco produttivo a livello offensivo. E’ infatti una squadra che crea molto, come testimonia il valore di xG (expected gol), dato che misura la probabilità di un tiro di diventare gol.

Nella classifica stilata il Pontedera è infatti il primo nel girone con un xG di 22,90, davanti al Pescara con 22,60, terzo nell’intera Serie C (gli abruzzesi, avversari il 5 dicembre sono quarti) dietro a Triestina (23,59) e Mantova (22,91). Mentre Triestina con 23 gol fatti e Pescara con 22 hanno realizzato dunque quanto c’era da aspettarsi, e il Mantova con 25 gol è andato addirittura oltre, il Pontedera con le "appena" 16 reti all’attivo ha ancora margini di miglioramento. Magari anche in termini di mira, visto che la porta viene centrata solo nel 34,7% dei casi (due tiri su tre finiscono fuori). Un altro dato importante, correlato alla produzione offensiva della squadra granata, nona in campionato, è il numero di tocchi in area di rigore avversaria. Il Pontedera in 13 giornate ne ha messi insieme 244, quindi quasi 19 a partita. Questo vuol dire che circa ogni cinque minuti di gara (intervallo che in realtà si dimezza se si considera il tempo effettivo di gioco) Nicastro e soci sono lì a duettare nei sedici metri avversari. La squadra di Canzi è quarta nell’intera Serie C, dietro a Pescara (301 tocchi), Mantova (257) e Avellino (248). Ma non solo: una volta nell’area rivale, il Pontedera scocca una media di 8,56 tiri a partita a fronte di una media di 6 della categoria, dove è quinto alle spalle di Avellino (9,43), Mantova (9,29), Entella (9,0), avversario sabato al Mannucci, e Cesena (8,86).

I granata sono anche una delle squadre che vanta più cross riusciti a partita. Con una media di 7,33, abbondantemente superiore a quella delle Serie C che è di 5,4, occupano infatti la settima posizione globale. Infine, è significativo il sesto posto complessivo dei passaggi riusciti in area, che è del 57,2% (la media delle C è del 52%) ossia che su dieci passaggi in area nemica, quasi 6 hanno successo. Pure questo è un dato che avvalora il fatto che il gioco di Canzi è un gioco produttivo a livello offensivo. E divertente.

Stefano Lemmi