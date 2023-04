Il Pontedera corre verso i playoff ed è record

PONTEDERA

2

MONTEVARCHI

0

PONTEDERA (3-4-2-1): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli (36’ st Shiba), Izzillo (36’ st Guidi), Ladinetti, Perretta (41’ st Goncalves); Benedetti, Ianesi (26’ st Cioffi); Mutton (26’ st Sosa). A disp: Stancampiano, Vivoli, Catanese, Bonfanti, De Ioannon, Markosian, Tripoli, Somma. All. Canzi.

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Lischi (24’ st Perez), Tozzuolo, Gennari, Chiti; Biagi (8’ st Nador), Amatucci; Kernezo, Giordani, Cerasani (1’ st Silvestro); Italeng (24’ st Rovaglia). A disp: A.Rossi, Bertola, Fiumanò, Manè, Mussis, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. All. Coppi.

Arbitro: Canci di Carrara.

Marcatori: 41’ pt Benedetti; 38’ st Guidi.

Note: spettatori 297; ammoniti Martinelli, Ladinetti; angoli 4 a 3.

Pontedera - Record di punti (56), record di vittorie (15) nei tornei di Serie C unica, e sesto posto in classifica (scavalcato l’Ancona). C’è tutto questo denro al 2-0 con il quale il Pontedera ha piegato un Montevarchi tenuto ancora tra i professionisti più che altro dall’aritmetica. I granata si sono fatti un bel regalo di Pasqua che li mette nelle condizioni di affrontare in totale fiducia gli ultimi due impegni della regular season, a Fermo e col Gubbio. Ieri invece, con Nicastro squalificato e Catanese acciaccato che si è seduto in panchina, le maglie da titolare sono andate sulle spalle di Mutton e Izzillo, mentre i rimanenti 911 sono stati i soliti che avevano molto ben figurato a Chiavari il sabato precedente. Di fronte un Montevarchi che il fresco tecnico Andrea Coppi (promosso appena lunedì dalla Primavera 4) ha disegnato con un inedito 4-2-3-1, e tenuto aritmeticamente in vita, nonostante l’ultima posizione, dai due punti tolti poche ore prima all’Imolese, penultima. Con l’avvio se non altro zeppo di determinazione degli ospiti, ne è scaturito un derby piuttosto bloccato per l’intero primo, nel quale gli uomini di Canzi hanno impiegato oltre mezzora per prendere le giuste misure e mirare verso Giusti.

Il portiere del Montevarchi è stato così costretto a ribattere un colpo di testa ravvicinato di Espeche (31’) e un rasoterra dal limite di Izzillo (36’) prima di venir infilato da Benedetti, abile ad agganciare di destro in mezzo all’area un lancio illuminante di Ladinetti e col sinistro a piazzare la palla nell’angolino (41’). Sul piano tecnico-tattico il secondo tempo ha offerto lo stesso canovaccio, con il Montevarchi obbligato a fare la partita e i granata pronti a sfruttare gli spazi per assicurarsi il raddoppio. Le due squadre si sono inevitabilmente allungate e per il Pontedera in un paio di situazioni le… autostrade apertesi là davanti non sono state sfruttate a dovere. Soprattutto quella al minuto 35’, quando Cioffi ha rubato un pallone a Silvestro a metà campo, ma a tu per tu con Giusti ha piazzato la palla un soffio a fil di palo. Il gol della tranquillità però era nell’aria, e, puntuale, è arrivato tre minuti più tardi quando Guidi, entrato da centoventi secondi, ha raccolto di testa un cross di Sosa.

Stefano Lemmi