Il Pontedera che verrà, ecco l’agenda E intanto c’è la partita dei diritti televisivi

Primi passi organizzativi del Pontedera per la stagione 2023-24. La società ha stabilito che squadra e staff si ritroveranno venerdì 21 luglio per l’inizio del ritiro, che durerà fino a domenica 30 luglio e che si terrà, come l’anno scorso, allo stadio Mannucci con pernottamento all’hotel Il Poeta a Santa Maria a Monte. In verità i calciatori arriveranno in città il 19 e 20 luglio per le visite mediche, mentre la prima seduta di allenamento si terrà sabato 22 e il ritiro si concluderà con la disputa di una amichevole (con avversario ovviamente da concordare). Da lì in avanti gli uomini di Canzi si alleneranno secondo la settimana-tipo fino a domenica 20 agosto, giorno di inizio della Coppa Italia, mentre il campionato partirà il 27. Intanto il club annuncia il cambio dell’addetto stampa, con Luca Leggerini che sostituisce Nico Venturi passato alla Lucchese dopo sei anni a Pontedera, e lo fa per bocca del direttore organizzativo Andrea Bargagna: "Ringraziamenti personali e della società vanno a Nico Venturi, che è stato un partner e un amico, che in questi anni è cresciuto con noi diventando un professionista importante al quale auguriamo un grande in bocca al lupo. Al suo posto arriva Luca Leggerini, al quale auguriamo che Pontedera sia un trampolino per una futura e brillante carriera".

Mettendo invece il naso fuori dall’orto granata, dall’esame della Co.Vi.So.C. sulle domande di iscrizione Bargagna non si aspetta altre bocciature oltre a quella del Siena che è data per certa (il Pordenone invece ha proprio rinunciato): "Prima di parlare bisogna aspettare il 30 giugno le comunicazioni della Co.Vi.So.C., ma direi che i problemi in questo momento non dipendono dalla C, ma da quanto sta accadendo in Serie B".

Sull’operato che attende la Lega per darsi più visibilità e sostenibilità, Bargagna ha già espresso al presidente Marani la propria linea: "Vanno indennizzati i club che veramente danno spazio ai giovani (il Pontedera è risultato sesto su 60 squadre nella classifica dei minutaggi, ndr) per ciò che andranno oggettivamente a perdere con le modifiche apportate al regolamento sui giovani. Dobbiamo spingere per rendere i nostri diritti televisivi più interessanti, con l’aumento della qualità delle immagini, anche con sacrificio per la trasmissione di partite con club minori e dobbiamo riuscire, unitamente con la federazione, a rendere il credito d’imposta uno strumento stabile per il nostro sport. La riforma della Lega, con la riduzione a 40 club, certamente necessaria in un futuro prossimo, dovrà passare anche dall’introduzione di parametri qualitativi economicofinanziari e strutturali di chi sale dalla serie D. Una specie di licenza da ottenere già a partire da dicembre, un po’ come funziona per le licenze Uefa".

Stefano Lemmi