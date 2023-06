Il Pontedera avanti tutta Consegnata l’iscrizione

PONTEDERA

Ieri, dunque con un giorno di anticipo sulla dead line fissata per oggi, Andrea Bargagna, direttore organizzativo del Pontedera, si è recato a Firenze nella sede della Lega per depositare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2023-24. Adesso c’è da attendere il parere della Co.Vi.So.C. che arriverà tra qualche giorno dopo aver esaminato gli incartamenti ricevuti dai vari club di terza serie, ma su quello approntato dalla società granata non ci sarà – lo diamo per certo viste le rassicurazioni avute dalla dirigenza - alcun rischio di bocciatura. Ma dopo la promozione in B del Lecco che ha condannato il Foggia ad un altro anno in terza serie, non tutte e 60 le società aventi diritto sono certe di iscriversi. Il Pordenone (che era nel girone A) ha già annunciato che non lo farà, il Messina e soprattutto il Siena rischiano seriamente di non riuscirci. Se il posto dei friulani sembra preso con certezza dal ripescaggio del Mantova, per gli altri due le candidature corrispondo ala formazione under 23 dell’Atalanta e alla Pianese, prima nella classifica dei ripescaggi dalla Serie D. Entrambe finirebbero nel girone B, quello del Pontedera. La Pianese per questioni geografiche – troverebbe le altre toscane – i baby bergamaschi per ragioni di regolamento in quanto non è consentita più di una squadra under 23 per girone e nel raggruppamento A c’è già, come noto, la Juventus Next Gen. I tre gurppi quindi sono sostanzialmente definiti come composizione, si tratterà soltanto di spostare una o due squadre in base alle rinunce e ai ripescaggi.

Nel frattempo il consiglio direttivo della Lega ha deliberato le date per la prossima stagione agonistica. Così il campionato prenderà il via domenica 27 agosto e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Sono previsti tre turni infrasettimanali ancora da determinare, mentre il turno delle festività natalizie si giocherà sabato 23 dicembre. I play off cominceranno domenica 5 maggio 2024, mentre la Coppa Italia scatterà domenica 20 agosto con le gare del primo turno eliminatorio. Intanto l’addetto stampa Nico Venturi lascia il Pontedera dopo 6 anni di collaborazione. Calcisticamente lo aspetta una nuova avventura alla Lucchese.

Stefano Lemmi