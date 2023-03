Il Perignano rallenta la corsa Sollievo per il Tuttocuoio

TUTTOCUOIO

1

FRATRES PERIGNANO

1

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Chiti, Fino (45’ st Turini), Puleo, Casanova, Sarti, Gargiulo (41’ st Ercoli), Massaro, Dascoli (1’ st Mancini), Sabia (27’ st Severi). All. Tavano.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Aliotta (42’ st Campo), Pecci (29’ st Montagnani), Giorgi, Genovali, Niccolai, Cornacchia (41’ pt Chiodi), Di Paola, Doveri (29’ st Khtella), Sciapi. All. Dal Bo’.

Arbitro: Bruni di Siena.

Marcatori: 46’ pt su rigore Sciapi; 16’ st Casanova.

La paura di retrocedere del Tuttocuoio, quartultimo, ha frenato almeno in parte la voglia di avvicinare la vetta del Perignano, che con l’1-1 di ieri ha inaugurato l’era Dal Bo’ restando a -3 dalla capolista Cenaia a 270’ dalla fine. A dire il vero fino al riposo sembrava tutto in discesa per la vicecapolista, che dopo una traversa di Niccolai (28’) era scattata in vantaggio sul fil di sirena grazie ad un rigore concesso per un fallo di mano evidente di Casanova in area e trasformato da Sciapi.

Nella ripresa invece, anche grazie al favore di vento, gli uomini di Tavano hanno pescato il jolly direttamente dalla bandierina, con Casanova che in questo modo si è fatto "perdonare" per l’episodio precedente.

E a conservare un punto che permette al Tuttocuoio di andare a +3 sul San Marco Avenza, terzultimo, ci ha pensato Lampignano, che nel cuore della frazione si è superato, deviando in maniera decisiva una rovesciata del solito Sciapi (25’). Prima che, nel finale, Mancini concludesse alto sopra la traversa prima di piede (34’) e quindi di testa (36’).

Fischio finale e un punto a entrambe le squadre.