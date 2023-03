Il Perignano pronto a tornare in carreggiata

Riparte oggi pomeriggio alle 14.30 da Camaiore il cammino del Fratres Perignano. Dopo aver perso domenica scorsa il derby con il Cenaia, la vetta della classifica e pure l’imbattibilità casalinga, i rossoblù di mister Niccolai vogliono riprendere fin da subito la marcia vincente che li ha contraddistinti in questo girone di ritorno quasi perfetto. Davanti ci sarà un Camaiore che alterna buoni a cattivi risultati ma che in casa non perde da oltre un mese e mezzo e che nell’ultima partita casalinga ha battuto il San Marco Avenza per 6 a 0. Poi per i versiliesi è arrivato domenica scorsa il pari esterno con il Tuttocuoio per 1 a 1. D’altro canto per Sciapi e compagni la voglia di ritornare al successo dopo il ko di domenica è tanta e la speranza di poter tornare in testa, con il Cenaia a +3 quando mancano cinque giornate alla fine del campionato, è ancora viva. Certo, ora è il Cenaia ad avere il destino nelle proprie mani.

Gli arancioverdi scenderanno in campo domani pomeriggio alle 14.30 al Favilli contro il San Marco Avenza, peggior difesa del campionato e squadra penultima in classifica, in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. Ancora lontana dal Masini ma sulle ali dell’entusiasmo per il successo ritrovato, la Cuoiopelli ospita domani al Rosati di San Donato il Castelfiorentino, squadra di metà classifica. In zona salvezza domani al Pagni di San Miniato Basso la squadra di Ticciati ospita la Massese mentre sempre domani il Tuttocuoio cerca punti preziosi sul campo del fanalino di coda Armando Picchi.

l.b.