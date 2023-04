Il Perignano dice addio al sogno

CASTELFIORENTINO

2

FRATRES PERIGNANO

1

CASTELFIORENTINO: Lupi, Duranti (77’ Mhilli), Nidiaci, Gemignani (55’ Mancini), Campatelli, Marghi, Ballerini (72’ Pieracci), Ficarra, Ferretti, Rosi (92’ Maltinti), Iaquinandi. A disp. Lisi, Marinari, Nuti, Bellucci, Bruni. All. Cristiani.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Carani, Falleni (54’ Di Paola), Pecci, Genovali, Aliotta, Pennini (86’ Ganetti), Doveri, Kthella, Campo, Sciapi. A disp. Menicagli, Pulina, Chiodi, Del Bono, Carrai D., Carrai C., Cornacchia. All. Niccolai.

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema.

Marcatori: 48’ Ferretti (rig), 54’ Sciapi (rig), 59’ Nidiaci.

CASTELFIORENTINO – Si spengono a Castelfiorentino le speranze del Fratres Perignano che anche con un pareggio, in virtù del pari del Cenaia a Montespertoli, avrebbe tenuto ancora aperta la lotta per la vittoria del campionato. Il primo tempo è molto equilibrato e la gara si chiude a porte inviolate. La partita si sblocca subito ad inizio ripresa. Dopo due minuti dall’uscita dagli spogliatoi arriva un calcio di rigore per i locali che Ferretti realizza. Passano pochi minuti e stavolta è il Fratres Perignano a guadagnarsi un penalty. Dal dischetto va Sciapi che ristabilisce la parità. Ma al 59’ è ancora il Castelfiorentino a passare in vantaggio, stavolta con Nidiaci su assist di Ballerini. Al 64’ il Perignano colpisce la traversa con Kthella direttamente da calcio d’angolo. È lo stesso Kthella pochi minuti più tardi a sfiorare il gol del pari ma Iaquilandi lo anticipa e mette in angolo. Al 73’ doppio intervento di Lupi, prima su Sciapi e poi su Di Paola. Nel finale ultimo forcing degli ospiti che vanno ancora una volta vicini alla rete con un tiro a giro di Di Paola e poi all’83 con Pennini che serve al centro ma ancora Di Paola calcia sul fondo. Perignano che dice addio così al primo posto ma può accontentarsi di un ottimo secondo posto. Prima dei playoff domenica al Matteoli arriva il River Pieve quarto in classifica per l’ultima gara.

l.b.