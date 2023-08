Il Gruppo Lupi stasera in campo Dall’Usa ecco la Lewis University

Questa sera, alle ore 20,30 al centro polisportivo Bellaria di Pontedera è in programma una serata internazionale per i pallavolisti del Gruppo Lupi. I pontederesi ospiteremo la rappresentativa statunitense della Lewis University, proveniente da Romeoville, nel distretto di Chicago, nello stato dell’Illinois. I Lewis Flyers, questo il nome della giovane compagine dell’Università dell’Illinois, vantano una lunga tradizione nel volley. Negli anni passati, gli statunitensi sono stati costantemente inseriti nella Top10 delle scuole militanti nelle leghe di prima e seconda divisione NCAA.

I Lewis Flyers hanno conquistato titoli di campioni di Conference League, partecipando di recente a varie Final Four NCAA. Oggi gli americani saranno ospiti, dell’Amministrazione Comunale di Pontedera, per una vista al Museo Piaggio, per poi trasferirsi al centro sportivo in viale Europa dove si terrà l’incontro amichevole.

"Questa loro tappa in Toscana – dicono al Gruppo Lupi – ci darà l’opportunità per valutare il livello della loro pallavolo, a livello universitario, apprezzando magari qualche futuro talento d’oltre Oceano e qualche possibile acquisto da parte della nostra società. Sarà una bella festa di amicizia e sport. Tutti sono invitati a partecipare con ingresso gratuito".

Frattanto, anche per lo schiacciatore opposto del Gruppo Lupi, Matteo Frosini (22 anni) è arrivata la riconferma nelle file biancocelesti. L’atleta ha già dimostrato di possedere un bel potenziale e, su di lui, lo staff tecnico e la società continueranno ad investire. Nel corso della stagione 2023-24 Frosini avrà nuove opportunità per confermare il suo valore, ritagliandosi un ruolo da protagonista.

Intanto stasera alla Bellaria sarà un momento di festa per tutta la pallavolo pontederese e non solo.

Marco Lepri