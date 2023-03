Il Gruppo Lupi sfida il Grosseto per la continuità

Il Gruppo Lupi ospita domani pomeriggio alle 18 il Grosseto al PalaMatteoli. I pontederesi di Lazzeroni sono reduci dalla vittoria di Orte dove si sono imposti per 3-0 su un avversario da prendere con le dovute precauzioni. Nei primi due set il Gruppo Lupi ha sempre mantenuto il pallino del gioco, portandosi sempre avanti di tre o quattro punti, per poi dar vita alla volata finale, chiudendo con parziali netti (25-18 e 25-17) in proprio favore. Terzo set decisamente diverso, in cui l’ Orte ha reagito, forzando in battuta, restando sempre a contatto con Pontedera che non si è fatta sorprendere. La partita si è chiusa dopo l’affermazione dei biancocelesti nel terzo set per 25-23 con un errore diretto dei laziali che hanno permesso la vittoria del match. Si è trattato di una positiva prova corale che conferma la consistenza del sestetto pontederese, già come nel derby con i Lupi di Santa Croce. Nell’ultimo mese e mezzo Sabatini e soci hanno espresso un gioco soddisfacente. Col Grosseto sono attese conferme.

M.L.