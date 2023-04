Il Gp di Pontedera parla tante lingue 200 dilettanti al via della classica

C’è soddisfazione in tutto il Comitato organizzatore, nella società Juventus Lari con il suo presidente Antonio Giuntini, nel principale sponsor della gara, l’appassionato Rossano Signorini Ad della Ecofor Service, per il successo di adesioni al VII° Gran premio Città di Pontedera, gara nazionale per dilettanti élite e under 23, in programma oggi, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Sono 198 gli iscritti, con 30 società e la presenza dei messicani della Monex, gli inglesi del Team Zappi, gli svizzeri del V.C. Mendrisio, la nazionale dell’Ucraina che fu presente, festeggiata e premiata anche nel 2022. Oltre a tutte le squadre toscane, anche 16 formazioni extraregionali con le forti Zalf Euromobil e Trevigiani. Come sempre ritrovo e premiazione finale al Centro sportivo Bellaria Cappuccini, mentre la partenza ufficiale alle 12,50 e l’arrivo sono fissati in via De Gasperi al termine di un lungo e ampio rettilineo. Il percorso è identico a quello del 2022 quando s’impose in volata Nicola Venchiarutti della Work Service. Dopo un primo giro di 50 km sulle colline larigiane, ci sarò il primo passaggio dalla zona di arrivo per affrontare 4 giri di 29 chilometri attorno a Pontedera con il gp della montagna che sarà posto a La Montacchita di Forcoli. In tutto 166 km per questa prova del calendario nazionale, la prima di una due giorni attesissima in quanto più o meno gli stessi atleti saranno impegnati domani pomeriggio nel 45° Gran Premio Città di Empoli, che possiamo considerare una rivincita e una corsa “gemellata“ con quella di Pontedera.

Antonio Mannori