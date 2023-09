Il gol di Massaro non basta, passa il Perignano

TUTTOCUOIO

1

FRATRES PERIGNANO

0

TUTTOCUOIO: Iacoponi, Novi (16’ st Solari), Puleo, Sorbo, Severi, Fino (29’ st Pratesi), Viti, Papi (39’ st Centonze), Remorini (28’ st Princiotta), Massaro, Turini (16’ st Carrozza). All. Tavano.

FRATRES PERIGNANO: Gliatta, Gemignani, Mancini, Petri, Pennini (46’ st Guarente), Baggiani (10’ st Zefi), Ficarra, Freschi, Rosi (36’ st Martinelli), Raffi (14’ st Bonni), Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Noto di Pisa

Marcatore: 3’ pt rigore Massaro.

In Coppa va avanti il Perignano, che forte del 4-1 della gara di andata ha reso di fatto impossibile la rimonta del Tuttocuoio. In verità la squadra di Tavano era partita col piede giusto con il rigore segnato da Massaro, atterrato da Mancini dopo soli 3’. Poi però gli uomini di Cristiani sono saliti di gioco e intensità e prima dell’intervallo hanno colpito due volte i legni: con Petri (12’, traversa) e poi Sciapi (30’, incrocio dei pali) con altrettanti colpi di testa, creando anche due-tre situazioni pericolose nell’area avversaria e non finalizzate a dovere. Nella ripresa, meno vibrante, i padroni di casa hanno provato a dare più corpo alle speranze per il clamoroso ribaltone, ma il risultato non è cambiato, anche se al primo dei sei minuti di recupero Massaro ha avuto la palla del possibile 2 a 0, ma la sua mezza rovesciata ravvicinata è stata respinta da Gliatta. E così è il Perignano a festeggiare il passaggio del turno.

Stefano Lemmi