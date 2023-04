"Il gol di Benedetti è stato pazzesco"

Stavolta Massimiliano Canzi non può nascondere il buon umore per questo chiaro successo: "Oggi abbiamo blindato il settimo posto, che vuol dire giocare la prima partita dei play off con il vantaggio del doppio risultato. Abbiamo altre due partite per cercare di migliorare la nostra posizione". Poi sulla gara: "E’ stata una partita giocata sulla partenza, sapevamo che sarebbe stata complicata, perché il Montevarchi sapevamo che doveva concederci qualcosa dal momento che doveva provare a vincere. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto. E in tutto questo merita un’annotazione particolare il gol di Benedetti: credo che sia stato pazzesco, un gol che da sol vale il biglietto". Nonostante in sei giorni il Pontedera sia passato dall’affrontare la capolista Entella al fanalino Montevarchi, la concentrazione è rimasta immutata. Ancora Canzi: "E’ facile giocare bene contro le grandi squadra perché la paura di fare brutta figura è alta. Noi stiamo avvicinandoci per arrivare ad essere una grande squadra. Non è facile, perché siamo giovani, però questa squadra ha concretezza. Sia Ianesi che Mutton, ad esempio, hanno fatto un lavoro strepitoso a livello difensivo e chi è entrato ha dato il suo contributo. Sono giovani e hanno dato il loro impatto alla partita". Questo 2-0 pre-pasquale vale il sesto posto in classifica. "Fino a quando abbiano la possibilità di scalare posizioni in classifica – chiude - lo facciamo".

Stefano Lemmi