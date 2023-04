Il Fratres Perignano cala il tris

FRATRES PERIGNANO

3

SAN MARCO AVENZA

0

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Carani, Falleni, Pecci (61’ Chiodi), Genovali, Aliotta, Pennini, Doveri, Kthella (61’ Di Paola), Niccolai, Sciapi (82’ Campo). A disp. Menicagli, Giorgi, Pulina, Montagnani, Ganetti, Fiumalbi. All. Niccolai.

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Scremin, Cucurnia, Zuccarelli, Viti (19’ De Angeli), Ortelli, Montecalvo (62’ Saia), Bruzzi, Pedrazzi (46’ Morelli), Bertoloni (46’ Vicari sostituito all’87’ da Grassi). A disp. Cozzolino, Braida, Raffo, Del Mancino. All. Alessi.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia.

Marcatori: 11’ Sciapi, 65’ Di Paola, 88’ Doveri.

PERIGNANO – Torna alla vittoria il Fratres Perignano che tiene il passo della capolista e resta in scia a -3 punti con due giornate ancora da disputare. È subito Sciapi nei primi minuti a trovare la prima conclusione del match, ma il tiro finisce sul fondo. Al 5’ ancora Perignano pericoloso, stavolta da una punizione di Doveri che trova in area Kthella ma il suo tiro di testa termina alto sopra la traversa. Il primo squillo del San Marco Avenza si registra al 7’ quando dagli sviluppi di un calcio d’angolo Ortelli raccoglie palla fuori area e calcia sul fondo. Il gol che sblocca la partita arriva all’11’ con Sciapi che raccoglie una ribattuta di Cacchioli su tiro di Niccolai e insacca in rete. Rossoblu pericolosi appena un minuto dopo con una mischia in area ospite risolta dal fischio dell’arbitro per fuorigioco. Al 21’ ancora dagli sviluppi di angolo è Bertoloni a provarci ma spara alto. Nel finale di primo tempo Kthella spreca una ghiotta occasione quando a tu per tu con Cacchioli non serve Sciapi tutto solo a porta sguarnita e calcia sul portiere. Nella ripresa arriva il raddoppio dei locali con il neoentrato Di Paola, che in scivolata devia in rete l’assist di Sciapi. Nel finale arriva il sigillo con un colpo di testa vincente di Doveri. Adesso per la squadra di Dal Bo la trasferta a Castelfiorentino sabato prossimo e l’ultima al Matteoli con il River Pieve per continuare a credere nell’aggancio in vetta.

l.b.