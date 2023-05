Il Forcoli avanti tutta Ko il Porcari

Academy Porcari

0

Forcoli 1921 Valdera

2

Academy Porcari: Rossi, Cortesi A., Falcone, Picchi (15’st Bisanti), Campigli, Scaffai, Della Maggiora (10’st Di Salvatore), Bonfigli, Tafi, Haoudi, Cortesi G.(30’st Menchini) . All.Bendinelli.

Forcoli Valdera: Becuzzi, Marchetti, Paoli, Favarin, Bigazzi, Salvini, Cardini (42’st Zaccaria), Migliarini, Telleschi, Giorgi, Matta (38’st Fiaschi). All. Intoccia.

Arbitro: Sara Foresi di Livorno.

Marcatore: al 20’pt Matta, 14’st Cardini.

Note: Espulso al 48’ Falcone per fallo di reazione.

Fornacette - Il Forcoli con una prestazione magistrale si aggiudica la seconda gara di play off di 1a Categoria, girone B, contro l’Academy Porcari. Sul campo neutro di Fornacette i ragazzi allenati da mister Intoccia hanno regolato con un gol per tempo la compagine lucchese. Non solo per il risultato ma anche sul piano del gioco il Forcoli ha dimostrato di essere una squadra superiore e di meritare il passaggio del turno. I gol sono stati realizzati da Matta, nel primo tempo, e il secondo da Cardini, di testa, a seguito di un calcio d’angolo.