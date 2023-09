Il derby consegna tre punti alla Cuoiopelli. La Geotermica in crescita, ma non basta

GEOTERMICA

0

CUOIOPELLI

1

GEOTERMICA: Rossi, Burini (29’ st Landi), Bani, Pashja (23’ st Puccini), Cacciò, Spagnoli, Zoncu, Mecacci (29’ st Rispoli), Fornaciari (20’ st Falca), Romeo, Scottu. All. Ballerini.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Bianchi, Colombini, Lucaccini, Benericetti, Viola, Fantini (44’ st Razzauti), Cavallini (27’ st Sgherri), Regoli. All.Falivena.

Arbitro: Solito di Piombino.

Marcatore: al 20’pt Benericetti.

POMARANCE – La Cuoiopelli sfrutta al meglio questo derby e, in trasferta, batte con il minimo scarto la Geotermica al comunale di Pomarance. Alla vigilia entrambe le squadre erano chiamate a dare segni tangibili di vitalità dopo un avvio di campionato incerto. E’ vero che siamo appena alla terza giornata di campionato ma la Geotermica arrivava da una sconfitta pesante in trasferta mentre per la Cuoiopelli bruciava ancora quella subita nel finale di partita sul terreno amico. La compagine boracifera, allenata da Ballerini, in quanto neopromossa, messa da parte la giusta euforia per le due promozioni conquistate in due stagioni consecutive, sta lavorando per adattarsi ad una categoria che non permette distrazioni. Oggi nella Geotermica si sono visti i miglioramenti attesi, nonostante ben cinque assenze, e il risultato sul campo non rende merito ai locali. "E’ stata una partita maschia, combattuta – dice il mister locale Ballerini – ma oggi abbiamo tenuto bene il campo e il risultato a mio avviso è bugiardo. Il più abbiamo fallito un calcio di rigore nel finale del primo tempo. La squadra sta crescendo, anche dal punto di vista fisico, e ai ragazzi non ho niente da rimproverare". La Cuoiopelli con questa vittoria si rimette in carreggiata, incassa tre punti preziosi, scaccia le ombre delle prime partite dimostrando di essere un organico di tutto rispetto. Per la cronaca occorre dire che succede molto nel primo tempo a partire dal gol ospite. Al 20’, dopo un calcio di punizione, la palla viene respinta da Rossi ma, a centro area in mischia, il più abile è Benericetti che deposita in rete portando in vantaggio la sua squadra. La Geotermica ha l’occasione per pareggiare il conto al 41’, sempre del primo tempo, quando l’arbitro concede un calcio di rigore per atterramento in area di Bani. Va sul dischetto Romeo ma l’estremo difensore ospite Polidori riesce a respingere. Si va al riposo con la compagine di Falivena in vantaggio ma con tanto rammarico da parte della Geotermica. Nella ripresa la Cuoio continua a fare possesso palla mentre la Geotermica, sfruttando anche il calo fisico degli avversari, si affida alle ripartenze veloci cercando di raggiungere il meritato pareggio. Il risultato però non cambia.

Pietro Mattonai