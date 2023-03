Il Cenaia smentisce le cattive voci "Vogliamo andare in serie D"

"Il Cenaia non vuole la promozione? Sono solo voci. Se vinciamo il campionato il Cenaia andrà in serie D. Stiamo vivendo un sogno". Fuga ogni dubbio il presidente del Cenaia, Enrico Milianti, che allontana quelle voci che erano iniziate a circolare sulla società arancioverde che non vorrebbe la D.

"Certo, ad inizio anno non ci aspettavamo di ritrovarci a tre giornate dalla fine del campionato a giocarci il primo posto – dice il numero uno cenaiese – speravamo in un piazzamento tranquillo nei playoff invece dal 27 novembre, da soli o in compagnia, non abbiamo mai abbandonato la vetta della classifica. Se non volevamo andare in serie D avremmo già mollato. Se i risultati ce lo permetteranno andremo in serie D, gli sponsor già lo sanno, poi vedremo se potremo giocare ancora allo stadio o meno. Ma intanto c’è da continuare così. Lo spogliatoio è fantastico, qui ci sono ragazzi che si vogliono bene dentro e fuori dal campo. Ed il merito è dell’allenatore e dello staff, persone di valore e con grandi capacità".

La capolista Cenaia comanda a +3 sul Fratres Perignano. Dopo la vittoria nello scontro diretto a Perignano, Signorini e compagni hanno guadagnato solo un punto in due partite. Domenica alle 15 la squadra di Macelloni cerca la vittoria in casa contro il Tuttocuoio, squadra quartultima in classifica in piena lotta salvezza.

"Non sarà certo una partita facile, ma quest’anno di partite facili non ce ne sono mai state – dice Milianti –. All’andata perdemmo, senza scusanti. Adesso giochiamo in casa e dovremo cercare di imporre il nostro gioco. Davanti ai nostri tifosi dovremo dare il meglio di noi per cercare di guadagnare l’intera posta in palio".

l.b.