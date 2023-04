Il Cenaia si ritrova e resta al comando Con quattro reti piega il Tuttocuoio

CENAIA

4

TUTTOCUOIO

1

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini (88’ Desii), Papini, Signorini, Degli Esposti (48’ Freschi), Benassi, Caciagli, Cutroneo (59’ Cosi), Pirone (87’ Favilli), Penco (82’ Barsotti). A disp. Perullo, Gadiaga, Pini, Remedi. All. Macelloni.

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Chiti, Sarti (79’ Ercoli), Puleo, Casanova, Dascoli (72’ Turini), Gargiulo, Massaro, Sabia (73’ Severi), Mancini. A disp. Martini, Nigro, Bartorelli, Zahouani, Ianas. All. Tavano.

Arbitro: Luca Schifone di Taranto.

Marcatori: 56’ Massaro, 63’ Benassi, 71’ Caciagli, 75’ Rossi, 86’ Signorini (rig).

CENAIA – Cala il poker la capolista Cenaia che dopo il ko casalingo con il San Marco Avenza e il pareggio con il River Pieve, ritrova i tre punti che permettono alla squadra di Macelloni di mantenere invariato il distacco di 3 punti dal Fratres Perignano. Ma non è stata una passeggiata per gli arancioverdi. La partita è contratta nei primi minuti e le due squadre provano a rendersi pericolose solo con dei calci piazzati. Al 19’ è il Tuttocuoio che prova a sbloccare la partita con Mancini che mette una palla dietro per Massaro ma il suo tiro viene murato da Degli Esposti. Il Cenaia risponde alla mezz’ora con Papini che mette al centro per Benassi ma il colpo di testa viene bloccato da Lampignano. Continuano i tentativi da calcio piazzato, prima con uno schema su punizione del Tuttocuoio, poi ci prova il Cenaia ma la gara resta bloccata sullo 0 a 0. Nella ripresa partono bene gli ospiti e al 54’ è Mancini a cercare il gol ma Baroni neutralizza. La rete che sblocca la partita arriva al 56’ con Massaro che approfitta di un’incomprensione tra Benassi e Baroni e di esterno destro porta in vantaggio il Tuttocuoio. Ma la risposta del Cenaia non si fa attendere troppo e al 63’, dagli sviluppi di un corner, una spizzata di Signorini libera al tiro Benassi che insacca per l’1 a 1. Entrambe le squadre, affamate di punti, si gettano alla ricerca della vittoria. E a trovare la rete del vantaggio è Caciagli quando al 71’ trova la rete ancora dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano pochissimi minuti ed ancora una volta è un tiro dalla bandierina, stavolta battuto da Caciagli, a portare bene ai locali che trovano la rete con un colpo di testa di Rossi. Il Tuttocuoio di mister Ciccio Tavano si riversa in avanti, non ci sta a perdere. Ci prova con due corner che la difesa locale riesce a ventare. E all’86’ l’arbitro fischia un calcio di rigore per i locali per una trattenuta di Puleo su Rossi. Dal dischetto si presenta Signorini che non sbaglia per il 4 a 1 finale. Arancioverdi che riescono quindi a mantenere ben salda la vetta della classifica dagli attacchi del Fratres Perignano. E adesso gli ultimi 180 minuti per continuare a cullare quel sogno chiamato Serie D che passa dalla trasferta di Montespertoli e dall’ultima gara casalinga contro il Castelfiorentino.

l.b.