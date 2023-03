Il Cenaia frena ma la vetta è al sicuro Pareggio contro il River Pieve

RIVER PIEVE

1

CENAIA

1

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti, Lunardi, Byaze (52’ Ba), Leshi, Velani J., Tocci, Cecchini, Canessa, Babboni, Bosi. A disp. Tozzini, Dinucci, Pieretti, Fruzzetti, Magera, Rocchiccioli. All. Fanani.

CENAIA: Baroni, Rossi (41’ Barsotti), Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi, Caciagli, Cosi (70’ Cutroneo), Pirone (82’ Remedi), Penco. A disp. Perullo, Desii, Pini, Freschi, Gadiaga, Favilli. All. Macelloni.

Arbitro: Alessio Artini di Firenze.

Marcatori: 45’ Pirone, 59’ Canessa.

PIEVE FOSCIANA – Non va oltre il pareggio la capolista Cenaia, fermata sull’1 a 1 sul campo del River Pieve. Quando mancano due giornate alla fine del campionato gli arancioverdi restano in vetta a +3 sul Fratres Perignano, anch’esso fermato sull’1 a 1 in casa del Tuttocuoio. In un campo sempre ostico come quello di Pieve Fosciana, dalle piccole dimensioni e dove è difficile giocare palla a terra, la squadra di mister Macelloni fatica ad imporre il proprio ritmo. Il primo tempo è tutto di marca cenaiese con Signorini e compagni che cercano in più occasioni la via del gol che arriva solo allo scadere del primo tempo. Al 45’ da un cross dalla sinistra di Papini arriva l’assist vincente per la testa di Pirone che dall’area piccola riesce ad insaccare alle spalle di Romboli. Si va negli spogliatoi sull’1 a 0. Ma il River Pieve, ormai confermata sorpresa di questo campionato e lanciatissima in zona playoff, non ci sta e si butta alla ricerca del pareggio. Al 59’ da una spizzata di testa del neoentrato Ba nasce l’assist per Canessa che si lancia verso la porta e a tu per tu con Baroni sigla l’1 a 1. Le due squadre continuano a fronteggiarsi a viso aperto fino agli ultimi minuti quando l’arbitro assegna i 4 di recupero e le due squadre decidono di non farsi male.

Cenaia che mantiene così il primato, consapevole che nelle prossime due partite occorrerà tornare alla vittoria per evitare un ritorno del Perignano. Ma domenica al Favilli arriverà un Tuttocuoio affamato di punti salvezza, una partita tutt’altro che semplice per i ragazzi di Macelloni.

l.b.