CENAIA

3

PONTEBUGGIANESE

0

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini (79’ Desii), Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi (69’ Favilli sostituito al 93’ da Brattoli), Caciagli (88’ Gadiaga), Cosi (83’ Pirone), Remedi, Penco. All. Macelloni.

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Palmese, Martinelli, Zocco, Citti R. (83’ Mancino), Chelini, Pievani (65’ Cucinotta), Seghi (65’ Benvenuti), Belluomini (73’ Capetta), Nardi, Granucci (65’ Sali). . All. Gutili.

Arbitro: Colombi Livorno.

Reti: 33’ Remedi, 48’ Papini, 88’ Rossi.

Note: espulso Zocco al 94’ per doppia ammonizione.

CENAIA – Fa festa il Cenaia che nell’anticipo della 21esima giornata supera al Favilli il Pontebuggianese con un perentorio 3 a 0 e si porta da sola in testa, a +3 su Fratres Perignano e Cuoiopelli, oggi una di fronte all’altra. Per gli arancioverdi di mister Macelloni è la seconda vittoria consecutiva, la seconda gara senza subire gol ma soprattutto portando a 9 le reti nelle ultime due partite. Parte forte il Cenaia con la neopromossa Pontebuggianese che si è rivelata una formazione rivelazione navigando nei piani alti della classifica. Al 9’ ci prova Cosi con un tiro al volo che termina a lato. Il pressing locale si fa più intenso, arrivano conclusioni sprecise e corner non sfruttati al massimo. Al 28’ una bella azione libera al tiro Signorini ma Citti si supera. Il gol per il Cenaia è nell’aria ma alla mezz’ora sono gli ospiti a sfiorare il gol con Penco che salva sulla linea un tiro di Granucci. Il gol che sblocca l’incontro arriva poco dopo, al 33’ con Remendi che raccoglie un assist di Cosi e insacca in rete. Remedi che ci prova anche due minuti più tardi ma Citti non si fa sorprendere. Ad inizio ripresa il Pontebuggianese si butta in avanti ma in contropiede il Cenaia trova il raddoppio con Papini e nel finale Rossi fa un coast-to-coast e mette il sigillo ad una gara senza storia.

Luca Bongianni