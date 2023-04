Il brutto epilogo

CERTALDO

1

SAN MINIATO BASSO

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Innocenti (14’ st Bardotti), Vecchiarelli (14’ st Orsucci), Pampalone, Salvadori, Piochi (25’ st Razzanelli), Marcon, Bernardini (25’ st Zanaj), Taraj, Martini, Bandini (25’ st Delle Fave)

A disp. Spini, Fagni, Corsi, Nuti. All. Ramerini.

SAN MINIATO BASSO: Carli, Re (35’ st Vanni), Arapi (1’ st Franzoni), Nolé, Fanetti, Cela, Anichini (18’ st Durante), Di Benedetto, Falchini, Ciravegna (1’ st Chiaramonti), Salliu (8’ st Romeo). A disp. Giannangeli, Boghean, Malanchi, Scarselli. All. Ticciati.

Arbitro: Fiorillo di Lucca.

Rete: 27’ Bandini.

Certaldo - Fatal Certaldo per il San Miniato Basso, che perde 1-0 nell’ultima giornata di campionato e retrocede in Promozione senza passare dai playout. Pronti-via ed i giallorossi sfiorano il vantaggio: Anichini si inserisce in area e va al tiro, D’Ambrosio respinge ottimamente in tuffo. Sul corner seguente Ciravegna non riesce a trovare la deviazione vincente da due passi. Alla prima occasione il Certaldo sblocca il punteggio: assolo sulla sinistra di Vecchiarelli, cross sul secondo palo dove sbuca Bandini che infila Carli. Il San Miniato Basso accusa il colpo e per alcuni minuti subisce il predominio dei viola di casa, poi tornano in avanti sul finire di frazione. Al 43’ Falchini ci prova con un destro ad incrociare, D’Ambrosio alza sopra la traversa. Il secondo tempo vede il San Miniato Basso tenere il pallino del gioco ma non riuscire a trovare varchi tra le maglie avversarie. Al 69’ la zuccata di Cela, sugli sviluppi di un corner da destra, termina di poco a lato. Nel finale clamorosa occasione in ripartenza per il Certaldo, con Delle Fave che spara alto a tu per tu con Carli. Il forcing sanminiatese non va oltre una conclusione di Durante, respinta dall’ottimo D’Ambrosio. Mister Ticciati nel post partita: "Ci siamo allenati con intensità e duramente durante la settimana. Volevamo preservare la categoria che si addice alla nostra società, che é stata sempre presente fin dall’inizio. Abbiamo perso 1-0 ma abbiamo avuto varie occasioni per vincere questo match super fondamentale per la storia di questa società. Alla prima occasione però Certaldo ha sbloccato la partita con Bandini, su una super azione di Vecchiarelli".

Francesco Rossi