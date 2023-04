Il 4-0 granata? Simbolo di una grande crescita

PONTEDERA

Già sabato sera alla fine della gara qualche lettore-tifoso ci aveva contattato ponendoci una domanda naturale quanto difficile da soddisfare senza una ricerca preventiva. Ossia: quanto tempo era – e se casomai c’era riuscito – che il Pontedera non vinceva due volte 4-0 in trasferta in uno stesso campionato? Due volte, perché quel poker sul campo della Fermana era il replay di quello calato due viaggi prima a Fiorenzuola. Quel primo acuto, già di per sé se non raro comunque non frequente, era stato piazzato in precedenza, come vi avevamo segnalato al momento, soltanto nel campionato di Serie C 2014-15, a Prato, il 15 marzo 2015. Ecco, per trovare due 0-4 bisogna andare ben più indietro, di dieci anni per l’esattezza, e precisamente nel girone di ritorno della stagione 2004-05 di Eccellenza chiusa con la promozione in Serie D. Quella squadra, allenata da Davide Cei (che era subentrato a Taffi alla 3a giornata) vinse 4-0 la prima volta sul campo del Marina La Portuale nella gara della seconda giornata di ritorno, disputata il 2 gennaio 2005, con le reti di Luperini, Fanucchi e doppietta di Rigucci. Il bis venne concesso nell’ultima sfida della stagione, la numero quindici (il girone era composto da 16 squadre), sul terreno della Cerretese quando la promozione era già certa, il 24 aprile, grazie alle doppiette di Rigucci e Fanucchi.

Ai fini statistici le due accoppiate hanno identico valore, ma è indubbio che sul piano del "peso" queste della formazione di Massimiliano Canzi siano più importanti. Non fosse altro perché in Eccellenza il Pontedera stava disputando il sesto livello della scala nazionale del calcio, che è il punto più basso toccato nella sua storia, mentre in questa Serie C il livello è il terzo ed è il punto più alto raggiunto dal club (tralasciando i primissimi anni di calcio pionieristico). Inutile aggiungere che la quaterna di sabato (a firma di Nicastro, Cioffi e due volte Peli) ha aggiunto entusiasmo ad un ambiente già carico per i recenti risultati, che parlano di una squadra capace di vincere quattro delle ultime cinque partite (in mezzo c’è stata solo la beffa di Chiavari) tutte senza subire reti e con uno scarto di almeno due gol. Perché lo sottolineiamo? Perché chi ha seguito lo sviluppo di questa stagione si ricorderà che le prime dieci vittorie il Pontedera se le era aggiudicate tutte col minimo scarto. Nelle ultime sei invece (il totale infatti è di 16), tranne che nell’1-0 a Sassari, i gap di reti sono stati tutti superiori: 2-0 ad Alessandria, Imolese e Montevarchi, tutte in casa, 4-0 alle già ricordate Fiorenzuola e Fermana. E’ un segno inequivocabile di crescita del gruppo, al quale adesso manca l’ultimo sforzo, quello di domenica col Gubbio, per poi dedicarsi a pieni polmoni alla roulette dei play off.

