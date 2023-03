I rimpianti del Pontedera "Ma questo pari è giusto"

Chi è causa del suo mal… Se il Pontedera non è tornato dal Rimini con in tasca quei tre punti che aveva sentito suoi per un’ora di gioco esatta – dal vantaggio di Nicastro al minuto 14 al pari di Vano al minuto 74 – è principalmente perché prima di subire l’1-1 non aveva saputo sfruttare a dovere le 2-3 palle gol che si era costruito. E se la vittoria avrebbe proiettato la squadra di Canzi al sesto posto da sola, il pari la tiene sullo stesso gradino ma insieme a Gubbio e Siena. "E’ chiaro – ha commentato il tecnico - che quando vieni rimontato a poco dalla fine rimane il dispiacere in bocca. Però se siamo realisti credo che il risultato di parità sia giusto. Il Rimini ha meritato ampiamente di pareggiare, anche se probabilmente ci resta un po’ di rammarico per aver sprecato un paio di occasioni che dire limpide è usare un eufemismo. Ma va bene così, bisogna essere equilibrati ed accettare il verdetto del campo, anche perché non si può fare diversamente". L’allenatore del Pontedera ha confermato che i cambi effettuati dai locali hanno messo in difficoltà la sua squadra: "Sicuramente l’ultimo quarto d’ora l’abbiamo sofferto. Anche noi eravamo rimaneggiati e sulla formazione iniziale del Rimini non abbiamo avuto problemi. Però abbiamo avuto molte meno scelte successivamente e alla fine avevo in campo una quantità di difensori che non avevo mai avuto in vita mia. Ma d’altronde non avendo centrocampisti non potevo fare diversamente. Questo però ci ha portato ad abbassarci, o quantomeno il Rimini ci ha costretto a farlo". "Comunque – ha concluso il tecnico - questo resta per me un pareggio importante perché ci permette di rimanere in una certa posizione della classifica e negli scontri diretti ci dà vantaggio". Ma il tempo delle analisi è già finito: domani al Mannucci arriva la Reggiana, capolista ferita.

s.l.