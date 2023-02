"I ragazzi ci hanno messo cuore e anima"

Massimiliano Canzi non può trasudare buon umore. La sconfitta di misura con la Carrarese brucia particolarmente per il modo in cui è maturata. "Credo – comincia il tecnico nella sala stampa del Mannucci - che l’unica possibilità per sbloccare questa partita era un episodio, come infatti è successo. Un episodio che poteva essere a nostro favore, mentre purtroppo è stato a nostro sfavore e la Carrarese è stata brava a concretizzarlo. Per il resto, direi che è stata una gara molto bloccata, molto tattica, contro una grande squadra contro la quale siamo riusciti a giocare alla pari. Loro evidentemente sono stati stai più bravi nel gestire il singolo episodio, perché poi di occasioni non me ne ricordo, né dall’una né dall’altra parte. Anche se questo è accaduto per merito delle difese". Il tecnico, fresco di prolungamento del contratto fino al 2024, non ha recriminazioni da fare: "Ho poco da dire ai ragazzi perché ci hanno messo cuore e anima dall’inizio alla fine. Avevamo davanti un avversario di altissimo livello ed è per questo principalmente che non siamo riusciti ad essere lucidi davanti. La Carrarese può dire lo stesso perché non abbiamo concesso occasioni ad attaccanti avversari di valore". Sul risultato finale l’allenatore dei granata non nasconde amarezza: "Dispiace perdere in questo modo, perché se fosse finita 0-0 non avremmo rubato niente… Però nel calcio non esistono i risultati giusti o sbagliati, esistono i risultati e basta. E il risultato che ha prodotto il campo è 1-0 per la Carrarese. Noi non possiamo che accettarlo e rimetterci a lavorare". Il fatto di tornare in campo tra 48 ore (a Pesaro) ha per i Canzi i suoi pro e i suoi contro: "Tutte le sconfitte lasciano delle piccole cicatrici, è inevitabile. Però siamo anche consci di aver fatto una buona prestazione contro, lo ripeto, un avversario di alto livello e con un’età media molto più alta della nostra. Questo è un fattore che va sempre considerato nella gestione delle partite, per cui ai ragazzi posso rimproverare veramente poco, se non qualche dettaglio tecnico".

Stefano Lemmi