I neroverdi salgono in vetta e sognare è possibile

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Nocentini, Esposito, Verdi, Mazzanti, Bambi, Frezza, Thoam (13’ st Afelba), Cecchi, Bini, Rocco (29’ st Beraldi). All. Secci.

TUTTOCUOIO: Carcani, Novi (20’ st Solari), Sorbo, Fino, Puleo, Viti (36’ st Centonze), Remorini (20’ st Princiotta), Severi, Massaro (20’ st Turini), Papi (13’ st Chiti), Rossi. All. Tavano.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Marcatori: 36’ pt su rigore Rossi; 18’ st su rigore Cecchi, 35’ st Princiotta.

CAMPI BISENZIO - E’ un Tuttocuoio da far girare la testa. Sì, la testa della classifica, quella che la squadra di Tavano ha conquistato (e che divide col Fratres Perignano) vincendo 2-1 sul difficile terreno del Lanciotto. Un successo da squadra di categoria, che forse premia oltremodo i neroverdi ma che rende appieno l’idea della compattezza dell’organico costruito dalla presidentessa Pola Coia. Dopo tre giornate (7 punti) è ancora troppo presto per lanciarsi in sogni pericolosi, ma di certo l’impressione di questo primissimo scorcio è che il Tuttocuoio abbia le carte in regola per restare nei piani alti. A far volare ieri i pontaegolesi ha iniziato Rossi, che ha trasformato con precisione un calcio di rigore preso per un atterramento su Massaro. Lo stesso Rossi si è poi visto ribattere dalla traversa il pallonetto del possibile 2-0, mentre nel cuore della ripresa, condotta da padroni di casa, un tocco di mano in area di Novi ha permesso a Cecchi di ristabilire la parità spiazzando Carcani dal dischetto. Con il Lanciotto che ha continuato a spingere, gli uomini di Tavano, pur costretti ad abbassarsi, sono stati bravi a non disunirsi e alla prima occasione hanno graffiato di nuovo. Stavolta con una bella conclusione del neo entrato Princiottta, classe 2004.

s.l.