I Mobilieri si dissolvono davanti all’Orvietana

Mobilieri Ponsacco: Pagnini, Rossi, Patronelli (35’st Zaccagnini), Fratini (20’st Bertolini), Martucci (44’st Bellucci), De Vito (35’ st Lici), Marcucci, Bardini (38’ st Carli), Nieri, Remorini, Mencagli. A disp. Sbrana, Macchi, Regoli, Turini. All. Bozzi.

Orvietana Calcio: Marricchi; Frabotta, Caravaggi; Bassini, Ricci, Siciliano, Rosini (37’ st Carletti), Proietto, Mignani Tomassini, Omohonria (28’ st Siragusa). Rossi, Borgo, Rimaldi, Megaro Purgatori, Chiaverini, Vicaroni. A disp.: All.: Fiorucci.

Arbitro: Santerano di Monza (Maroni-Zef Preci).

Marcatori: 44’ pt Mignani.

Note: consegnata prima della partita la maglia numero 200 a Mattia Mencagli per le altrettanti presenze in serie D. Amm. Siciliano, Proietto, Lici, Remorini, Fratini. Spettatori: 150.

Ponsacco - Partita in versione karakiri per la squadra dei Mobilieri Ponsacco che nel confronto diretto con l’Orvienta concedono agli avversari il vessillo della vittoria. I risultati della giornata salvano ancora i rossoblù dalla zona play out dove mantengono ancora un punto di vantaggio. La squadra biancorossa è partita furiosamente facendo tentennare il Ponsacco approfittando del vento che ha favorito le azioni in profondità, che astutamente anche i difensori rilanciavano sulla fasce laterali, dalle quali facevano confluire pericolosi cross in area ponsacchina Un Ponsacco senza corde con poche invenzioni subiva il gran correre degli avversari. Il colpo di luce è arrivato improvviso e l’Orvietana ha accusato il risveglio rossoblù al 16’ e 32 Nieri, e Mancagli al 32’ soli davanti al portiere hanno fatto fare bella figura al numero uno ospite firmando però anche il salasso che sarebbe arrivato dopo. Slancio lodevole dei rossoblù finiva presto e il gol arrivava al 44’con un tiro innocuo rasoterra in mischia che beffava Pagnini. La ripresa con il vento a favore il Ponsacco non ha evidenziato pericoli per i i biancorossi anzi il gioco è quasi sempre stato in mano agli avversari, tanto da chiamare al miracolo il portiere Pagnini al 15’ respingendo una bordata di Tommasini.

Luciano Lombardi