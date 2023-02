I Mobilieri in partenza per il Lazio Domani l’arrivo a Montespaccato Bicchierai: "Sarà battaglia vera"

Ha tenuto banco fino ad ieri fra i tifosi rossoblu l’analisi delle lamentele dei tecnici livornesi per le condizioni del terreno di gioco del Comunale che avrebbe danneggiato le manovre della loro squadra, sottostimando la brillante prestazione degli uomini di Bozzi che hanno condiviso il terreno con gli avversari, costringendoli ad un pareggio con vista sulla vittoria. L’esito della gara con il Livorno apprezzata matematicamente e tecnicamente dalla squadra lascia ferite non solo simboliche. Per De Vito oltre ai tre punti di sutura all’arcata sopraccigliare è stato appiedato per un turno insieme a Bardini per somma di ammonizioni. Le rinunce per l’allenatore rossoblu si allungano per l’indisponibilità dei centrocampisti Carli che ha il ginocchio destro sotto osservazione, e Regoli problema muscolare mentre per Remorini reduce dall’intervento alla caviglia la sua disponibilità alla prossima gara potrebbe essere non solo un augurio. Si profilano per i Mobilieri due incontri che chiuderanno il mese di Febbraio, in trasferta in terra romana a Montespaccato, e la successiva fra le mura di casa con l’attuale capolista Arezzo. Due formazione dall’opposto rendimento, il Montespaccato ultimo in classifica con il Trestina, e gli aretini al vertice della graduatoria, e con entrambe le squadre i Mobilieri hanno fatto all’andata l’en plein a sedi invertite ovviamente. Sotto la lente di ingrandimento del direttore sportivo Egidio Bicchierai la partita di domenica prossima a Montespaccato centro di 40 mila abitanti ad ovest di Roma. "I nostri avversari hanno cambiato il tecnico - dice Bicchierai - all’inizio del ritorno e ingaggiato tre nuovi giocatori di cui l’esperto trequartista Cerone che conosce bene. La distanza con la cittadina romana ci ha fatto decidere di partire domani per acclimatarsi ad una gara che sarà una battaglia. Si giocherà su di un terreno sintetico per questo la squadra ha fatto un saggio sul sintetico del Centro Sportivo Oltrera, Andiamo per fare una partita di massima attenzione che ci confermi la nostra carica che ha reso la vita difficile a Città di Castello e Livorno".

Luciano Lombardi