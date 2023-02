I Mobilieri cuore e grinta, ribaltano lo svantaggio e sfiorano il colpo a Montespaccato

MONTESPACCATO

2

MOBILIERI PONSACCO

2

Montespaccato (4-3-3): Tassi; Bruno, Anello, Lazazzera, Pollace; Cerone, Attili (27’st Calì ), Maurizi; Laziz (15’st Mascella 7), Bosi, Vitelli. All. Bussone

Mobilieri Ponsacco (4-3-3): Pagnini; Lici, Patronelli, Fratini, Martucci; Rossi Marcucci, Zaccagnini; Nieri (25’st Bellucci6), Remorini, Mencagli (44’st Calvigioni). All. Bozzi

Arbitro: Branzoni di Mestre 6

Marcatori: 35’ pt Cerone (M), 2’ st Lici (P), 21’ st Mencagli (P), 38’ st Mascella (M)

Note: ammoniti Lazazzera, Nieri, Lici

Roma – Buon punto per il Ponsacco, contro un Montespaccato che si è rivelata un’avversaria di rango.Di fronte ai propri tifosi, i capitolini sfoderano una prestazione d’orgoglio ma sfortunata, che li vede prevalere per quasi l’intera fase del primo tempo per poi andare meritatamente in vantaggio al 35’ grazie al rigore assegnato per un fallo sul terzino Bruno e realizzato dall’inossidabile Cerone. Il secondo tempo vede però il Ponsacco rientrare in campo con estrema determinazione e ristabilire il pareggio già al 2’ grazie alla rete di Nieri, che approfitta di una distrazione della difesa azzurra. Mentre il Montespaccato riprende le redini del gioco, il Ponsacco gioca di rimessa e con un cinismo incredibile finalizza al 63’ grazie all’intuito di Mencagli, che va ad insaccare. Lo svantaggio incita ulteriormente i ragazzi di Mister Bussone che effettua due cambi risultati decisivi, inserendo Cali al posto di Attili e Mascella al posto di Laziz. Ed è proprio da un assist di Calì che arriva il pareggio azzurro, di cui è autore il classe 2004 Mascella con un tiro preciso e potente dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Pagnini, di gran lunga il migliore in campo. Nel primo tempo c’era stato un giallo, con il numero uno ospite che aveva smanacciato la palla forse dopo che questa aveva già superato la linea bianca di porta.