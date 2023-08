I Lupi Santa Croce pronti per la Serie D, ecco lo staff e il roster ufficiale

I Lupi Santa Croce hanno definito lo staff tecnico, dirigenziale e roster ufficiale della squadra che disputerà la serie D regionale femminile con i colori biancorossi. Cinque anni or sono, stagione 2018-19, fu Guglielmo Pucci a firmare la salvezza in serie C, il titolo toscano Under 18, e la partecipazione alle finali nazionali di categoria. Nella prossima annata, 2023-24, toccherà a coach Manuele Marchi guidare la squadra che avrà l’onore di rappresentare la pallavolo santacrocese in un contesto sicuramente impegnativo e qualificato.

Il tecnico della promozione è stato confermato, e assieme a lui il viceallenatore e scoutman Matteo Morando; in panchina siederà come dirigente Maurizio Macchia, a coordinare il tutto la responsabile di settore, Paola Puccioni. Rispetto al gruppo che ha ottenuto il salto di categoria vincendo i play-off di Prima Divisione territoriale, continueranno a indossare la maglia dei Lupi la palleggiatrice Giorgia Giacomelli, i liberi Sara Moretti e Giorgia Cipollini, le centrali Viola Lupi e Camilla Campigli, le attaccanti laterali Vittoria Allori, Sara Tozzi, Sara Sabatini, Ilaria Mannucci.

Da registrare l’inserimento in rosa della giovane schiacciatrice (classe 2005) Sara Favati, proveniente dal settore giovanile. Per rinforzare la squadra e alimentare le ambizioni nella nuova categoria sono state acquisite le prestazioni sportive della regista Giulia Cerri (da Cascina, serie C), della centrale Gioela Leto (sempre Cascina, serie C), della centrale Elisa Di Carlo (da Fucecchio, serie C), dell’opposta Sara Ceccarelli (da Folgore S. Miniato, 1 Divisione).

L’obiettivo è quello di “capire” quanto prima la serie D per consolidarsi nel giro di poco tempo e poter poi puntare a situazioni ancora più ambiziose. Il settore giovanile femminile è in crescita, come numeri e come qualità: la prima squadra dovrà rappresentare un punto di arrivo per tutte le ragazzine del comprensorio che si affacceranno alle “Banti” o al Palazzetto.

Nelle prossime settimane saranno definiti i gironi e, a seguire, il calendario provvisorio.