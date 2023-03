I Lupi salutano Mastrangelo In panchina subentra Bulleri

Un comunicato ha sancito la fine del rapporto tra il tecnico Mastrangelo e i Lupi. Eccone il testo: "La Società Lupi Santa Croce e l’allenatore Vincenzo Mastrangelo comunicano di comune accordo di aver risolto anticipatamente il contratto di prestazione sportiva che li legava per questa e per la prossima stagione agonistica. La dirigenza ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e l’impegno di questi mesi, formulando i più sentiti "in bocca al lupo" per il futuro e la carriera. La squadra, che sta beneficiando del giorno di riposo dopo la trasferta di Reggio Emilia, e che riprenderà ad allenarsi domani, (mercoledì) è stata affidata al secondo allenatore Michele Bulleri, coadiuvato dal tecnico della serie B, Alessandro Pagliai. Confermato il resto dello staff". Un comunicato, già nell’aria, per porre fine ad un rapporto compromesso dagli ultimi, risultati negativi con una sola vittoria nelle ultime quattro gare; col secondo posto a portata di mano, gettato via da una Kemas Lamipel scivolata in sesta posizione. Infine, la notizia, confermata al club nei giorni scorsi, dal tecnico di Gioia del Colle, (che l’anno prossimo allenerà Taranto in Superlega), hanno scritto inevitabilmente la parola fine. Domenica prossima i biancorossi affronteranno i pugliesi di Castellana Grotte con Bulleri e Pagliai in panchina. Poi i playoff col piazzamento finale che dipende dall’esito del confronto con i baresi. Il padre di Bulleri, guidò i Lupi all’alba degli anni Ottanta.

Marco Lepri